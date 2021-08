Adoctrinamiento: Qué escribía la docente K en su Twitter

Sin embargo, solo al hacer un repaso por las redes sociales de la docente de 56 años y licenciada en historia, es notoria su militancia y fanatismo por la ideología K.

En un repaso por algunos de sus mensajes publicados en su cuenta de Twitter, no sólo se ve mensajes replicando los logros, mensajes u opiniones de la gestión K o el gobierno actual, sino que publicó varios mensajes de tinte muy agresivo.

Por ejemplo, hay cientos de mensajes en los que la docente K repostea los tuits de Cristina Fernández de Kirchner, pero también, apunta duramente contra "la derecha" del país:

“La derecha, ¡qué políticos de mierda ha sabido cosechar! Iglesias, Wolff, López Murphy, Bullrich. No menciono a Macri porque no es un político, es un delincuente”, escribió el pasado 3 de agosto en su Twitter @LAURAantiCOVID y en su biografía tiene escrita la leyenda "yo me vacuno".

No obstante, hay mensajes que publicó que son mucho más graves y agresivos, como el que se lee a continuación:

“Pido que entre en vigencia la ley del Talión. Si algún pariente menor de 18 muere por la variante Delta, que tengan derecho a matar al que la trajo al país”, escribió la docente de la escuela pública.

Algunas de sus publicaciones a continuación:

https://twitter.com/LAURAantiCOVID/status/1422408708991164416 ¿Volvió Macri? ¿Donde está Macri? — LAURA (@LAURAantiCOVID) August 3, 2021

