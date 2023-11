Lourdes Sánchez vs. Marcelo Tinelli por pagar bajos sueldos

El picante ida y vuelta continuó. "No, no dije eso, sino que esto después se termina y en el verano qué hacemos", sostuvo Sánchez. Mientras que Tinelli expresó: “¿Y qué querés, que sigamos bailando en mi casa de Punta del Este y yo les garpe?”.

Lejos de quedarse callada, la participante aprovechó y le tiró otro palito comparándolo con Susana Giménez. "En la tele generalmente pagan bien porque cuando trabajé con Susana Giménez también me pagó bien La Su y era una vez a la semana".

La participante del Bailando 2023 tuvo sexo con Marcelo Tinelli

La actriz peruana Milett Figueroa confirmó su romance con Marcelo Tinelli y aseguró que "está de novia". Sin embargo, previo a su confirmación, el periodista y panelista de Intrusos, Pampito aseguró que la modelo y el conductor habían tenido "intimidad".

En ese entonces, Milett reaccionó furiosa. "No me parece lo que dijiste en Intrusos, en ningún momento hice un comentario similar como el que afirmaste en el que dijiste que yo tuve sexo con Marcelo. No voy a permitir esa ligereza con la que te expresas. Te pido que te retractes porque no es verdad. No te conozco, pero que pésimo haber escuchado eso", le escribió Millet al panelista.

Aunque después para un medio internacional de Perú, confirmó que está de novia y en pleno programa del Bailando 2023 aseguró que pasó el fin de semana en la casa del conductor.

image.png

