Leandro Santoro pudo dejar KO a Iguacel pero quedó pagando

"Publicaron un comunicado diciendo que el Gobierno busca la impunidad. Ocho veces fue llamada a indagatoria Cristina Kirchner y sin embargo nunca faltó a una. Pepín Simón continúa prófugo y el ex presidente Macri está haciendo lo imposible para que la causa Correo pase de la Justicia Nacional al Tribunal Superior de la Ciudad para buscar impunidad. Entonces cuando somos categóricos al hacer afirmaciones tenemos que tener en cuenta que tenemos historia", espetó Santoro.

https://twitter.com/Pol_Arg/status/1572998344586272769 #Video | El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, denunció en televisión a La Cámpora y terminó admitiendo que no tenía pruebas.



Ante la intervención de Leandro Santoro, Iguacel confesó: “Yo no sé si es verdad o es mentira. Digo la sensación de lo que está pasando”. pic.twitter.com/XsZF4Dq7ie — Política Argentina (@Pol_Arg) September 22, 2022

Santoro también hizo trastabillar a Iguacel luego de que este denunciara que La Cámpora cobraba a una cooperativa para financiarse en Villa Inflamable. "Una señora que tiene un taller de costura me dice ´mirá ese es el responsable que yo esté como estoy´. Se bajaba un tipo en un Mondeo y ella dice que 'ellos se llevan un porcentaje de lo que nosotros cobramos'. Eran de La Cámpora", afirmó el funcionario.

Sin embargo, cuando el diputado le preguntó por qué no denunció el hecho ante la Justicia, el intendente volvió sobre su discurso. "Qué voy a denunciar. Yo te cuento lo que me dijo la indignación. Yo no sé si es verdad o es mentira. Digo la sensación de lo que está pasando", terminó diciendo Iguacel.

Sin embargo, a pesar de que Leandro Santoro estaba en una posición inmejorable, refutando los argumentos de su interlocutor y en nada menos que la pantalla de TN, llegando al final de su participación cometió una equivocación. Y es que el radical estaba disparando contra la oposición por no haber "sembrado dudas" luego del intento de homicidio que sufrió la Vicepresidenta.

"El ex presidente Macri automáticamente repudió el atentado y dijo que cualquier tipo de violencia estaba mal en la Argentina", intervino Iguacel. Sin embargo, Santoro insistió: "Esto era otra cosa. Acá desde el punto de vista humano, yo te soy franco, yo no te conozco, Iguacel, pero si vos te llegara a pasar, después de haber compartido este rato". Pero la respuesta del intendente lo dejó mudo:

A mí me pasó y vos no me llamaste. Me dispararon. A mí me pasó y vos no me llamaste. Me dispararon.

En el año 2018, se registraron disparos a las ventanas del despacho de Javier Iguacel, ubicado en la calle diagonal sur. En un principio se habló de piedras, pero desde Vialidad Nacional relacionaron el ataque a una amenaza que había recibido el titular por parte del sindicato de trabajadores viales. Esa semana se habían despedido a 52 trabajadores.

https://twitter.com/indignadoxd/status/1573011880565788672 En 20 segundos Javier Iguacel demolió a Leandro Santoro. Escucha hasta el final y viraliza hasta el infinito. pic.twitter.com/O34dbXKtko — INDIGNADO (@indignadoxd) September 22, 2022

"Bueno, pero no te conozco, de verdad", atinó a decir Santoro. "Bueno, pero ninguno de la política me llamó. Me dispararon cuando estaba en mi escritorio en Vialidad", le retrucó Iguacel, viendo que su respuesta tomó desprevenido al diputado, quien no tuvo más opción que apelar a lo contrafactual y asegurarle al intendente que "si lo hubiera conocido, lo hubiese llamado".

