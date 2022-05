Mauricio Macri apoyó a Javier Iguacel y arden en el PRO

A su vez, retuiteó una encuesta de Twitter que preguntaba por el candidato a gobernador en la provincia, cuyas opciones a elegir eran Diego Santilli, Javier Iguacel y Cristian Ritondo.

Rápidamente, la interna en el PRO quedó expuesta con un duro cruce desde una cuenta del espacio en General Lavalle: "Sin desmerecer a nadie porque pregonamos la unión del PRO, Santilli e Iguacel no se caminaron la Provincia de Buenos Aires como Cristian Ritondo. No es joda manejar Buenos Aires y Cristian Ritondo la conoce muy bien".

De manera directa, el jefe comunal retrucó: "Hola, vivo en la provincia. En el interior. Capitán Sarmiento, cuna de la bandera bonaerense. No en CABA. Conozco -por trabajo, emprendimientos que llevo acabo, visita de familia y turismo- 100 de los 135 municipios de nuestra provincia. Andar rosqueando no es conocer".

image.png El expresidente Mauricio Macri reavivó las internas en JXC.

image.png Mauricio Macri apoya la candidatura de Javier Iguacel como gobernador bonaerense en 2023.

Horacio Rodríguez Larreta pide unidad

El punto es que la inflación y la pobreza se profundizan pero las encuestas no favorecen a Juntos por el Cambio sino al economista y diputado nacional libertario, Javier Milei, encendiendo todas las alarmas en la coalición.

En este marco, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró muy preocupado en Radio Mitre por la unidad de JXC:

Vamos paso a paso. Hoy mi obsesión y mi energía pasa por continuar con la transformación de la Ciudad. También quiero la unidad de Juntos por el Cambio y trabajar en un plan para sacar a la Argentina del estancamiento Vamos paso a paso. Hoy mi obsesión y mi energía pasa por continuar con la transformación de la Ciudad. También quiero la unidad de Juntos por el Cambio y trabajar en un plan para sacar a la Argentina del estancamiento

“La inflación es un tema complejo. Si la Argentina no crece no hay salida, tenemos que volver a crecer, eso requiere inversión, reglas de juego clara. No podemos vivir toda la vida gastando más de lo que se recauda, no es sostenible. Necesitamos un plan para abrirnos al mundo. Bajar la inflación no es fácil, requiere de un plan integral”, agregó.

“Para que el equilibrio fiscal sea sostenido en el tiempo hay que replantear el sistema jubilatorio. Hay que replantear el sistema federal, nunca hemos sido tan unitarios como ahora. Hoy hay gobernadores que parecen más un delegado del gobierno nacional que un verdadero gobernador de una provincia autónoma”.

“La Argentina es uno de los países que menos comercia en el mundo entero. El sistema impositivo tiene que promover el empleo. El sistema impositivo tiene que promover la exportación. Necesitamos divisas”, resaltó el funcionario, quien evita hablar de su eventual precandidatura a presidente.

“No hay que aumentar las retenciones. Me preocupa que el gobierno tenga la iniciativa o que quiera hacerlo. Gracias a la unidad de Juntos por el Cambio es que no se aumentan impuestos, porque como dijo el presidente sino él lo haría. Gracias a esa unidad es que no pudieron sacar las leyes que avanzaban sobre las instituciones”, destacó.

