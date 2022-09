Día del Empleado de Comercio 2022: Cuándo es y cómo será

En caso de prestar tareas, estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio, sino el pago de un recargo equivalente del 100%. Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará.

Por ello, en materia de remuneración se deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes, no pudiéndose otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal.

Desde la Cámara Argentina de Comercio explicaron que queda a criterio de los empleadores y sus dependientes (comprendidos en el CCT 130/75), las posiciones a adoptar al respecto. Dicho esto, los trabajadores deberán plantear con el empleador la modalidad que se llevará a cabo en cada caso, excepto en ciertas profesiones que se rigen por su propia reglamentación.

Más contenido en Urgente 24:

Desde Intrusos, el Grupo América dispara contra Antonio Laje

¿Qué pasa en Radio Rivadavia? Cayó y sorprende La Red

Cómo inscribirse al IFE 5

El único hotel argentino elegido entre los mejores del mundo