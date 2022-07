Las hienas van por un Alberto Fernández muy debilitado

Cristina Fernández de Kirchner, descontenta con todos, y en especial con Alberto Fernández, porque sus temas judiciales no son aliviados, ha liberado el reclamo. De paso, por ahí, en el río revuelto pasa desapercibido el nuevo capítulo judicial del robo de obra pública en la Provincia de Santa Cruz al que le llaman 'lawfare'. La excusa para abrir la jaula es que el gasto público es elástico y el déficit fiscal no es inflacionario. Respecto de los precios, que le pregunten a los industriales o a los supermercadistas o a los que pelean en Ucrania... no es una casualidad que la deuda pública de Kiev sea más confiable que la de Argentina.