Agustín Rossi contra Alberto Fernández: "Me enteré por TV"

Rossi y Rodenas.jpg Agustín Rossi y Alejandra Rodenas competirán contra Omar Perotti en las Paso de Santa Fe.

En la entrevista, el precandidato a senador por Santa Fe expresó que “Perotti intentaba imponer a su dirigente de más confianza que no era la persona más adecuada”. Y tras ser consultado sobre su vínculo con el gobernador, sentenció: "Tengo lejanía con Perotti. Siento que está buscando asemejarse más a la conducción política de Schiaretti en Córdoba. Y eso va a tener impacto no solo en la provincia, sino en el interior del peronismo".

Agustín Rossi también dijo que lo "avergüenza" que el gobernador de Santa Fe se postule como senador suplente porque considera que busca "tratar de tener garantizado un conchabo en el 2023, y eso habla mal del gobernador y del candidato a senador, Marcelo Lewandowski, porque pareciera que va a estar en su cargo por dos años y después le cedería el paso al gobernador de la provincia para que esté nuevamente en el Senado".

Y habló sobre la falta de acuerdo en la provincia para integrar una única lista: “El presidente me pidió que haga todos los esfuerzos para lograr una lista de unidad, y así lo hice. Le ofrecí al gobernador no ser candidato a senador, ser primero o segundo en la lista de diputados", y apuntó directamente: "A todas las propuestas Perotti me dijo que no porque no quería la unidad, claramente no quería que nos presentemos". Y pidió: “Me gustaría que el gobernador se tome licencia por estas 6 semanas. No le voy a pedir que renuncie porque fue elegido por todos los santafesinos, pero sí que se tome licencia".

Respecto al pedido de renuncia por parte del presidente, Rossi expresó: “No estoy distanciado con el presidente. Tengo mucho respeto y agradecimiento por el presidente Alberto Fernández. Es sobre todo un buen tipo”. De todos modos, dejó entrever su decepción: “No comparto que Alberto Fernández apoye la otra lista en Santa Fe, pero no me siento alejado”.

Agustín Rossi además habló sobre la vicepresidenta: “No me consta que Cristina haya participado del acuerdo (sobre la lista de Perotti), pero si así fuese digo que yo no me enamoré del kirchnerismo por cómo Cristina pueda armar las listas. Me enamore por el sistema de ideas que representa. Y de ese lugar no me voy, independientemente de cómo sea el armado de listas en la provincia de santa Fe”. Y dijo de manera contundente que “cuando haya que defender a Cristina yo voy a estar, Perotti no”.

Sobre su renuncia, explicó: "En términos políticos soy exministro de Defensa, en términos institucionales todavía no. Anoche hablé con el Jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y me dijo que estaba esperando que regrese Alberto Fernández de su viaje a Perú. Y ahí me dirán cuando tengo que dejar el cargo de ministro, pero supongo que será en las próximas horas".

Y continuó detallando: "He tenido palabras de mucho reconocimiento por parte del presidente y de la vicepresidenta, y de todos los sectores políticos que integran nuestro espacio. La decisión de irme del gobierno es una decisión que tiene que ver con mi decisión política de participar del proceso electoral interno de mi provincia. Si hay una sola cosa que me genera dolor es dejar el equipo que se conformo en el Ministerio, porque no debe existir en el peronismo otro equipo como el que tenemos en Defensa".

"No es una situación cómoda, pero no estoy enojado. Cuando uno tiene tantos años de militancia como yo, también sabe que estas cosas pueden suceder y que son parte de la política. Yo no estaba convencido de buscar un escenario de unidad en Santa Fe, pero me lo pidió Alberto Fernández, entonces lo intenté. Creo que la va a venir muy bien a la provincia el debate que proponemos", concluyó Agustín Rossi.