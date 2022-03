Pocos saben que esta especia mejora la memoria y cerebro

Azafrán y memoria

Sobre el beneficio del azafrán para la memoria, hay sitios especializados y expertos que confirman que estamos frente a una de las mejores especias para la memoria y cerebro.

En un artículo publicado en The New York Times, en el que participaron Uma Naidoo, psiquiatra de Harvard y directora de psiquiatría nutricional y de estilo de vida del Hospital General de Massachusetts y Drew Ramsey, autor del libro 'Eat to Beat Depression and Anxiety', se habla principalmente de la cúrcuma, pero también del azafrán.

Otras especias que pueden favorecer la salud del cerebro son la canela, el romero, la salvia, el azafrán y el jengibre.

Mientras, el sitio especializado Cuerpomente dice:

Un componente activo del azafrán (la crocina) sirve para mejorar las habilidades cognitivas y la memoria de las personas que sufren Alzheimer.

Y agrega:

"Los beneficios son similares a los conseguidos por algunos fármacos, pero sin sus efectos secundarios".

Este efecto del azafrán en el cerebro tendría que ver con las propiedades antioxidantes de este alimento. El sitio especializado Healthline lo explica:

"Los antioxidantes notables del azafrán incluyen crocina, crocetina, safranal y kaempferol.

La crocina y la crocetina son pigmentos carotenoides y responsables del color rojo del azafrán. Ambos compuestos pueden tener propiedades antidepresivas, proteger las células cerebrales contra el daño progresivo, mejorar la inflamación, reducir el apetito y ayudar a perder peso".

Una especia para la depresión

Otra de las propiedades del azafrán es que ayuda a reducir los síntomas de depresión, un dato no menor, pues la depresión puede conducir a la pérdida de memoria reversible.

De hecho, la Clínica Mayo indica que entre las posibles causas de la pérdida de memoria reversible están los trastornos emocionales:

El estrés, la ansiedad o la depresión pueden causar olvidos, confusión, dificultad para concentrarse y otros problemas que interrumpen las actividades diarias.

Entonces, ¿Qué hace el azafrán?

En una revisión de estudios, los suplementos de azafrán fueron significativamente más efectivos que los placebos para tratar los síntomas de la depresión leve a moderada, dice Heatlhline.

Además:

"Tanto los pétalos de azafrán como el estigma en forma de hilo parecen ser efectivos contra la depresión leve a moderada".

Sin embargo, es importante destacar que hacen falta más estudios y que antes de incorporar el azafrán a su dieta, debe consultar con su médico.

¿Cuáles son los síntomas de la pérdida de memoria?

El equipo médico de Clínica Mayo indica los siguientes síntomas de pérdida de memoria asociado con demencia:

Hacer las mismas preguntas una y otra vez

Olvidar palabras comunes al hablar

Mezclar palabras: decir "cama" en lugar de "mesa", por ejemplo

Demorarse más en realizar tareas conocidas, como seguir una receta

Colocar objetos en lugares inapropiados, como por ejemplo, poner una billetera en el cajón de la cocina

Perderse al caminar o manejar en una zona conocida

Tener cambios en el estado de ánimo o en el comportamiento sin razón aparente

Si te preocupan estos síntomas de pérdida de memoria, consulta con tu médico.

¿Cómo evitar la pérdida de memoria?

Siga estos consejos útiles para mejorar la memoria todos los días: