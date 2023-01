Esto reduce a la mitad su riesgo de problemas del corazón

En comparación con las personas que caminaban 2000 pasos al día, los investigadores hallaron que las personas que caminaban entre 6000 y 9000 pasos diarios tenían un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, entre un 40% a 50% menos.

El sitio especializado Medical News Today (MNT) habló con la Dra. Amanda Paluch, epidemióloga de actividad física y kinesióloga de la Universidad de Massachusetts Amherst, quien dirige Steps for Health Collaborative.

La experta dijo que las personas que actualmente caminan entre 2000 y 3000 pasos al día experimentarían la reducción más significativa en el riesgo de enfermedad cardiovascular al caminar más.

Ella comentó:

No había un límite superior en el que no hubiera un beneficio adicional en nuestro estudio. Cada aumento incremental se asoció con un menor riesgo de enfermedad cardíaca en los adultos mayores. No había un límite superior en el que no hubiera un beneficio adicional en nuestro estudio. Cada aumento incremental se asoció con un menor riesgo de enfermedad cardíaca en los adultos mayores.

Y es que, según el nuevo estudio, por cada 1000 pasos agregados, hubo una reducción incremental en el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Según MNT dicho trabajo científico es un complemento de un estudio anterior del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville. El estudio pasado halló que caminar 8200 pasos diarios ayudaría a reducir el riesgo de problemas de salud crónicos.

Mientras, el nuevo estudio informa los hallazgos de un metanálisis de ocho estudios prospectivos que utilizan datos de salud de 20.152 personas en los Estados Unidos y otros 42 países, reseña MNT. El estudio aparece en la revista Circulation.

Síntomas de enfermedad cardiovascular

Prevenir los enfermedades cardiovasculares es sumamente importante, pero también lo es conocer los síntomas.

En ese sentido, un informe de la Asociación Americana del Corazón (AHA por sus siglas en inglés) describió los síntomas más frecuentes de 6 enfermedades cardiovasculares. Veamos.

Infarto de miocardio: Los síntomas más comunes son dificultad para respirar, sudoración o sudor frío, fatiga inusual, náuseas y mareos.

Insuficiencia cardíaca: La falta de aire es un síntoma clásico. Puede ir acompañado de malestar estomacal, náuseas y vómitos, pérdida de apetito, fatiga, intolerancia al ejercicio, insomnio, dolor torácico, trastornos del estado de ánimo y disfunción cognitiva.

Valvulopatía: Las mujeres manifiestan con más frecuencia falta de aire, intolerancia al ejercicio y debilidad física. Los hombres son más propensos a manifestar dolor torácico.

Accidente cerebrovascular: Los primeros síntomas son cara caída, debilidad en un brazo y dificultad para hablar. También puede haber confusión, mareos, pérdida del equilibrio y cambios en la vista.

Alteraciones del ritmo cardíaco: Las personas pueden tener palpitaciones o latidos del corazón anormales que pueden ser irregulares, rápidos, con aleteos o entrecortados.

Enfermedad de las venas y arterias: Suele no presentar síntomas, pero en algunos casos pueden tener dolor en uno o ambos músculos de la pantorrilla que se presenta al caminar y disminuye durante el reposo.

