Este hábito lleva tan solo 2 minutos y baja el azúcar en sangre

Caminar a ritmos ligeros requiere una participación más activa de los músculos que estar de pie y utiliza el combustible de los alimentos en un momento en que circula mucho en el torrente sanguíneo, explicó el autor del estudio publicado en la revista Sports Medicine, Aidan Buffey, de la Universidad de Limerick, Irlanda.

La diabetes es considerada una de las epidemias del siglo XXI, y se estima que el número de afectados pasó de 108 millones en 1980 a 463 millones en 2019, cuatro veces más en apenas tres décadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 95% de los casos es diabetes tipo 2, asociada al sedentarismo, sobrepeso y un estilo de vida poco saludable, sumado a antecedentes familiares.

En efecto, la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada o 75 de vigorosa semanalmente para mantener el corazón sano y prevenir enfermedades crónicas.

Los beneficios de la actividad física nunca son todo o nada, aseguró en una entrevista con The New York Times el cardiólogo Kershaw Patel del Houston Methodist Hospital que no participó en el estudio. “Es un efecto gradual de más actividad, mejor salud”, agregó.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Papelón internacional de Alberto Fernández: Se quedó dormido

Carpetazo hot y escrache en redes a un histórico de Racing

Viviana Canosa: Ámbito escrachó a Daniel Vila y, ¿va a CNN?

Flow se prepara para la nueva etapa del cable en Argentina

Claudio Lozano: Renuncia a disposición y "palo" a Batakis