Este es el mejor alimento para ir al baño, según dietista

No son pocos los expertos que recomiendan comer esta fruta cuando se trata de combatir el estreñimiento. Lauren Manaker, MS, RDN, cree que las ciruelas pasas son el alimento número uno para ayudar a hacer caca, así lo ha compartido con el sitio especializado Eat This, Not That (ETNT).

¿Cuál es la mejor fruta para ir al baño?

Las ciruelas pasas son una de las mejores frutas para ir al baño por varias razones. La dietista consultada por ETNT destaca tres componentes principales de este alimento que contribuyen a combatir el estreñimiento: fibra, sorbitol y compuestos fenólicos.

"Las ciruelas pasas son un remedio natural eficaz para el estreñimiento debido a su contenido de fibra, que ayuda a promover la regularidad intestinal", indica la dietista.

Se calcula que, una porción de 28 gramos (1 onza) de ciruelas pasas contiene 2 gramos de fibra.

Además de la fibra, las ciruelas pasas también contienen un tipo de azúcar fermentable llamado sorbitol, "que tiene un efecto laxante natural", destaca Manaker.

Asimismo, las ciruelas pasas son ricas en compuestos fenólicos que, según la dietista, "pueden ayudar a estimular el intestino".

"Estas propiedades en conjunto facilitan una mejor salud digestiva y hacen de las ciruelas pasas una opción dietética práctica para quienes buscan mejorar la función intestinal", concluye.

Recordemos que el estreñimiento se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes (menos de tres veces por semana), la dificultad para evacuar y sentir que el intestino no se vacía por completo.

¿Qué beneficios tienen las ciruelas pasas?

Afortunadamente, además de ayudar a combatir el estreñimiento, las ciruelas pasas tienen muchas otras propiedades y beneficios para la salud:

Son altamente nutritivas

Son ricas en potasio

Son una gran fuente de hierro

Contienen vitaminas K, A, B6 y otras

Ayudan a ganar músculo

Ayudan a reducir la presión arterial

Ayudan a reducir el colesterol

Ayudan a reducir el apetito

Contribuyen a la salud de los huesos

Alimentos malos para el estreñimiento

Ahora bien, es importante saber que no basta con incluir ciruelas pasas u otros alimentos en la dieta para combatir el estreñimiento. Los expertos destacan que también es necesario hacer algunos cambios en los hábitos alimenticios.

Los NIH dicen que para ayudar a prevenir o aliviar el estreñimiento, se debe evitar los alimentos con poca o nada de fibra, como:

Papas fritas

Comida rápida

Carne

Alimentos preparados, como algunas comidas congeladas y meriendas

Alimentos procesados, como perros calientes o algunas comidas para microondas

