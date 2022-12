Este alimento sube el colesterol que se pega en las arterias

Harvard ya ha advertido que la carne procesada "tiende a tener un alto contenido de colesterol y grasas saturadas".

Además, ubica a la carne procesada entre los alimentos que aumentan el colesterol LDL, "el tipo pegajoso que se acumula en las paredes de las arterias", así lo dice Harvard en Harvard Health.

Entre las carnes procesadas se encuentran, por ejemplo, las salchichas y el tocino. En el caso del tocino, Tomi Mitchell, un médico de familia certificado por la junta con estrategias de bienestar holísticos, advirtió en Eat This, Not That:

El tocino puede tener un contenido tan alto en grasa que puede provocar bloqueo arterias. El tocino puede tener un contenido tan alto en grasa que puede provocar bloqueo arterias.

Y añadió:

"Los niveles altos de grasas saturadas promueven la inflamación que puede causar la deshidratación de las células de la piel y contribuir a la aterosclerosis, que es el estrechamiento gradual de los vasos sanguíneos que conduce a un ataque cardíaco o un derrame cerebral".

Carne procesada: enfermedad

Ahora bien, debido a la estrecha relación entre la carne procesada y el colesterol malo, se cree que este tipo de alimento puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas.

Investigadores de la Universidad de Oxford hallaron que comer unos 50 g por día de carne procesada, incluyendo tocino, salchichas y embutidos, aumentó el riesgo de enfermedad cardíaca en casi un 20%.

Así lo apunta el sitio especializado Colesterol familiar. La explicación a estos resultados, parece estar en el alto contenido de sal y grasas saturadas de las carnes procesadas.

En ese sentido, los investigadores consideran que podría disminuirse el riesgo de enfermedad cardíaca, si las personas reducen su ingesta de carnes procesadas en tres cuartas partes o la eliminan de la dieta

Los científicos también hallaron que, incluso, las ingestas moderadas de carne roja y procesada se asocian con un mayor riesgo de cáncer de colon.

¿Qué nivel de colesterol es preocupante?

Como ya hemos visto, los niveles elevados de colesterol son peligrosos porque lo ponen en mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral.

En ese sentido, Johns Hopkins Medicine detalla los rangos de colesterol total en adultos. Los resultados se dan en miligramos por decilitro (mg/dL).

Normal: Menos de 200 mg/dL

Límite alto: 200 a 239 mg/dL

Alto: En o por encima de 240 mg/dL

Las personas con niveles de colesterol en sangre de 240 mg/dL tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto de miocardio, dice la Fundación Española del Corazón.

¿Cómo reducir el colesterol?

Para controlar el colesterol alto y evitar la enfermedad de las arterias coronarias, es posible aplicar estos consejos que indica la Clínica Mayo:

Deja de fumar

Controla la presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes

Haz ejercicio con frecuencia

Mantén un peso saludable

Adopta una dieta baja en grasas y sal, y con muchas frutas, verduras y granos integrales

Reduce y controla el estrés

