Esta infección que afecta a millones duplica riesgo de demencia

Ahora bien, hay muchas cosas que están relacionadas con mayor riesgo de padecer demencia, incluyendo algunas afecciones comunes como el herpes simple.

Un nuevo estudio confirmó que el virus del herpes simple podría ser un posible factor de riesgo de demencia en adultos mayores, específicamente, el herpes simple de tipo 1 (VHS-1), también conocido como herpes oral.

Varios miles de millones presentan herpes oral. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que, en 2016, aproximadamente el 67% de la población mundial menor de 50 años, unos 3700 millones de personas, estaba infectada por VHS-1.

El virus del herpes simple de tipo 1 se transmite fundamentalmente por contacto boca con boca provocando así herpes oral, que en ocasiones cursa con llagas dolorosas en la región oral o perioral.

En el nuevo estudio, los autores querían investigar los riesgos de enfermedad de Alzheimer y demencia según la presencia de anticuerpos contra el herpesvirus en relación con el tratamiento antiherpesvirus y la posible interacción con el portador APOE 4 (un gen que aumenta el riesgo de Alzheimer).

La investigación se realizó con 1.002 personas de 70 años sin demencia que vivieron en Suecia entre 2001 y 2005, a quienes se les hizo seguimiento por 15 años.

Los investigadores encontraron que aquellos que habían sido infectados con herpes simple tipo 1 en algún momento de sus vidas tenían el doble de riesgo de padecer demencia, en comparación con quienes no habían sido infectados.

Esta asociación se mantuvo independientemente de la edad y de portar la variante del gen APOE-4.

"Lo especial de este estudio en particular es que los participantes tienen aproximadamente la misma edad, lo que hace que los resultados sean aún más fiables, ya que las diferencias de edad, que de otro modo están relacionadas con el desarrollo de la demencia, no pueden confundir los resultados", afirmó la coautora del estudio, Erika Vestin, según el medio The Independient.

Estos hallazgos respaldan investigaciones anteriores que sugieren un vínculo entre la infección por herpes simple y la demencia.

"Cada vez surgen más pruebas de estudios que, al igual que nuestros hallazgos, señalan al virus del herpes simple como un factor de riesgo de demencia", agregó Vestin.

Finalmente, en el estudio concluyeron: "La infección por herpes simple puede ser indicativa de un riesgo duplicado de demencia".

¿Cómo comienza la demencia?

Ahora bien, los signos y síntomas de demencia pueden variar según el tipo y pueden incluir los siguientes, dice el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento:

Experimentar pérdida de memoria, falta de juicio y confusión

Dificultad para hablar, comprender y expresar pensamientos, o leer y escribir

Deambular y perderse en un barrio familiar

Problemas para manejar el dinero de manera responsable y pagar las facturas

Preguntas repetidas

Usar palabras inusuales para referirse a objetos familiares.

Tomar más tiempo para completar las tareas diarias normales

Perder interés en actividades o eventos diarios normales

Alucinar o experimentar delirios o paranoia

Actuar impulsivamente

No preocuparse por los sentimientos de otras personas

Pérdida del equilibrio y problemas con el movimiento

