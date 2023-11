Efectos secundarios ocultos del exceso de vitamina D

¿Qué pasa cuando hay exceso de vitamina D?

Consumir vitamina D en exceso puede ser nocivo y provocar los siguientes efectos secundarios:

Hipercalcemia: Aunque la vitamina D es clave para los huesos, un exceso de vitamina D puede hacer que los niveles de calcio suban demasiado, a esto se le conoce como hidercalcemia. "La principal consecuencia de la toxicidad de la vitamina D es la acumulación de calcio en la sangre (hipercalcemia)", reseña la Clínica Mayo.

Náuseas, vómitos y falta de apetito: También, las concentraciones sumamente elevadas de vitamina D pueden provocar malestar o efectos secundarios indeseados como náuseas, vómitos y perdida de apetito.

Irritabilidad: Algunos cambios en el estado ánimo, como irritabilidad, se asocian con el exceso de vitamina D. El sitio especializado Eat This, Not That lo dice: "La irritabilidad también es un síntoma común de hipercalcemia y de tomar demasiada vitamina D. Si esto es algo que siente regularmente mientras toma un suplemento de vitamina D, puede ser el momento de comenzar a evaluar su consumo".

Fatiga: Eduardo Villamor, profesor de epidemiología de la Universidad de Michigan, dijo a Business Insider España, que algunos síntomas de hipercalcemia pueden ser inespecíficos y pueden incluir confusión, depresión y fatiga.

Dolor de estómago, estreñimiento y diarrea: El dolor de estómago, el estreñimiento y la diarrea son afecciones digestivas comunes que "pueden ser una señal de niveles elevados de calcio causados por la intoxicación por vitamina D", dice el sitio especializado Healthline.

Problemas renales: La hipercalcemia producto del exceso de vitamina D se asocia con mayor riesgo de cálculos renales e insuficiencia renal. "Puesto que la concentración de calcio es alta, el exceso se deposita por todo el organismo, sobre todo en los riñones, los vasos sanguíneos, los pulmones y el corazón. Los riñones llegan a sufrir lesiones y pérdida funcional irreversibles, que evolucionan a insuficiencia renal", destaca el manual MSD.

Pérdida ósea: Puede parecer paradójico, ya que la vitamina D es esencial para los huesos, pero demasiada vitamina D puede ser perjudicial para la salud ósea. "Aunque la vitamina D es necesaria para la absorción de calcio, en niveles altos pueden causar pérdida ósea al interferir con la actividad de la vitamina K2", indica Healthline.

La manera de saber si estamos recibiendo suficiente vitamina D es un análisis de sangre que mide la concentración de esta vitamina.

