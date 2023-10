Cuidado: Esto le pasa a tu cuerpo cuando falta vitamina D

Huesos

Sin duda, uno de los peligros más conocidos de la falta de vitamina D es un riesgo mayor de afecciones en los huesos. Y es que, la vitamina D es un nutriente clave para mantener los huesos fuertes y sanos. Esta vitamina también es básica para la absorción de calcio, el mineral más importante para los huesos. MedlinePlus, indica que "la deficiencia de vitamina D puede provocar una pérdida de densidad ósea, lo que puede contribuir a la osteoporosis y fracturas". Asimismo, la falta de vitamina D se relaciona con raquitismo en los niños.

Cerebro

Algunos estudios han mostrado que tener niveles demasiado bajos de vitamina D podría aumentar las probabilidades de desarrollar Alzheimer o problemas de memoria. Los expertos de la Clínica Mayo también lo dicen: "Las investigaciones señalan que las personas con niveles muy bajos de vitamina D en la sangre, una enfermedad conocida como deficiencia de vitamina D, tienen más probabilidades de manifestar la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia".

Corazón

Los niveles muy bajos de vitamina D se han vinculado a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Y es que, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) la vitamina D es importante para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos y mantener una presión arterial normal. A propósito de esto, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Australia del Sur mostró que la deficiencia de vitamina D duplica el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Fatiga

Poco se habla de la fatiga y la falta de vitamina D, pero todo parece indicar que el vínculo es real. En el sitio especializado Eat This, Not That, indican que una de las señales de la deficiencia de vitamina D es sentirse cansado e incluso letárgico. De hecho, hacen referencia a un estudio publicado por la Revista Norteamericana de Ciencias Médicas, que encontró que el 77,2% de los pacientes con deficiencia baja de vitamina D presentaban fatiga. Los investigadores también hallaron que, cuando los niveles de vitamina D se normalizaron, la fatiga mejoró de manera significativa.

---------------------

Más contenido de Urgente24

El alimento que se asocia con diabetes y nadie se lo imagina

Osteoporosis: Médico pide evitar este alimento de inmediato

Estas 5 cosas te acercan al cáncer de mama sin darte cuenta

Diabetes: Cuidado con este conocido alimento del desayuno

La bebida poderosa que Harvard sugiere para cálculos renales