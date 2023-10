Diabetes: Cuidado con este conocido alimento del desayuno

Esto, no sólo porque el sobrepeso es uno de los factores de riesgo de diabetes, como lo mencionamos anteriormente, sino también porque el azúcar agregada suele causar estragos en los niveles de glucosa en sangre.

En ese sentido, hay un alimento que millones de personas consumen frecuentemente en el desayuno, pero que deberían disminuir su consumo, ya que se asocia con diabetes y mayor riesgo de otras enfermedades.

Los expertos advierten acerca de los cereales azucarados.

¿Qué alimento sube la glucosa?

Como es de esperarse, los cereales que están cargados de azúcar pueden elevar los niveles de glucosa o azúcar en sangre, y esto no es bueno si se quiere prevenir la diabetes o sus consecuencias.

"Cuando se consume un cereal azucarado, el azúcar y los granos refinados que contiene se digieren y absorben rápidamente en el torrente sanguíneo, lo que resulta en un rápido aumento de los niveles de glucosa en sangre", dice Danielle Crumble Smith, RDN, LDN, dietista de Top Nutrition Coaching, al sitio especializado Eat This, Not That.

Eso no es todo. El riesgo de diabetes puede aumentar si se consume mucho este tipo de alimento azucarado, debido a que afecta la sensibilidad a la insulina, la hormona encargada de regular la glucosa en el cuerpo.

"Con el tiempo, el consumo regular de alimentos ricos en azúcar puede provocar una mayor liberación de insulina, lo que puede reducir la sensibilidad de las células a la insulina", agrega Smith. Esto puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, indican.

Tomando en cuenta esto, la experta recomienda elegir un cereal con la menor cantidad de azúcar agregada posible.

¿Cómo prevenir la diabetes?

Además de reducir el consumo o evitar los alimentos ricos en azúcar añadido, como los cereales azucarados, hay otras medidas para evitar la diabetes que puede poner en práctica desde hoy.

De acuerdo con la OMS, se ha demostrado que las medidas sencillas de estilo de vida son eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2.

Por ello, las personas deben:

Lograr y mantener un peso corporal saludable

Ser físicamente activo: realice al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días. Se requiere más actividad para controlar el peso

Seguir una dieta saludable, evitando el azúcar y las grasas saturadas

Evitar el consumo de tabaco: fumar aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares

