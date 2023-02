Juan Manzúr reasumió en Tucumán: ¿y ahora qué sigue?

En una vuelta a la historia de su partido el ex jefe de gabinete dijo “Todos recordarán aquella carta de la vicepresidenta, de Cristina, diciendo y opinando que yo podía ser útil en aquel contexto. Yo siempre actúe de la misma manera, nunca pensando en costos personales. El momento era complejo pero pensaban que podía aportar, y no duré ni un segundo. Porque eso me enseñaron desde chico en el peronismo: primero la Patria, después el movimiento y por último nosotros”