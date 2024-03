Javier Milei en el Copello: Desmayos y desmanes por el UPD

Embed - El Presidente Javier Milei en la apertura ciclo lectivo 2024 del Colegio Cardenal Copello

"Como verán, mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre”, bromeó Milei en línea con su relato sobre un profesor de 'izquierda' que tuvo durante su paso por el instituto educativo.

Desmanes en el Último Primer Día

Antes de la visita de Milei al Copello, la institución fue noticia por los festejos que realizaron los alumnos de 5to año con motivo del denominado "Último Primer Día" de clases.

Un grupo de alumnos golpeó bombos en las calles mientras gritaban a altas horas de la noche y proferían insultos discriminatorios.

Algunos incluso acataron el frente del Colegio Misericordia, del barrio de Villa Devoto y vandalizaron un cesto de residuos y un semáforo, en videos que se reprodujeron en redes sociales.

Por lo ocurrido en el Misericordia hubo una denuncia al 911 y se dio intervención a la Unidad Fiscal del Oeste, que labró actuaciones por averiguación de daños.

Javier y Karina Milei van al Instituto Cardenal Copello. Quizás se encuentren con algunos de estos jóvenes. Qué les dirán? VVLC?

Los polémicos festejos de los alumnos del Cardenal Copello, institución donde estudió Milei y que eligió para inaugurar el ciclo lectivo.

Definiciones de Javier Milei ante los estudiantes

“Nosotros somos el primer país en el mundo que desarrolla un Ministerio de Capital Humano donde el concepto de la asistencia social es que deje de darle el pescado a la gente para enseñarle a pescar, crear individuos libres para que se puedan autosustentar”, contó Milei a los estudiantes de 4to y 5to año que lo escucharon en el salón de actos del Copello después de que las autoridades de la Institución le dieran la bienvenida y le obsequiaran una medalla y un libro.

“Dentro de 36 años ustedes podrían estar donde estoy yo, así que tomen conciencia de que podemos levantar la vara un poco más, y que cuando a ustedes les toque estar hayamos salido de este pozo inmundo en el que estamos y ya seamos un país desarrollado”, agregó el Presidente en referencia al tiempo que le llevó acceder a la primera magistratura del país.

En relación a la inflación, Javier Milei recordó: “Cuando yo estaba en mi primer año de economía los precios subían tan rápido que no alcanzaban a reticketear. Era una situación bastante traumática. Por eso es que también nosotros estamos obsesionados con evitar la hiperinflación”.

“El hermano José Luis nos explicó el valor de ´muertos antes que sucios´, y vean el quilombo que estamos haciendo: todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos afuera”, dijo en referencia a lo que denominó como 'curros de la política' y en esa línea hizo una reivindicación de la gestión de la ministra Sandra Pettovello: “La ministra de Capital Humano es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y todas las semanas se instala en un piso nuevo y hace unos quilombos de novela”.

En ese momento, Pettovello rompió en llanto, sentada en la primera fila frente al escenario, junto con otros funcionarios.

En su discurso, que incluyó preguntas de algunos alumnos, Milei recordó: “Las fuerzas del cielo nacen cuando a mí me toca asumir como diputado nacional en 2021, y en ese momento un periodista me dice ´ustedes son 2 en 257, ¿qué pueden hacer? Y yo le contesté con el libro de Macabeos que dice que la fuerza en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

“Al poco de asumir, a mi hermana brillantemente se le ocurrió que sorteáramos la dieta del Estado, y eso terminó siendo tapa de diarios en 30 países del mundo. No existía el evento de que un político le devolviera la plata a la gente”, recordó el Presidente mientras su hermana seguía su discurso parada detrás de él en el escenario.

“Todo nuestro devenir en la política fue una lucha contra una adversidad enorme”, agregó Milei y resaltó: “Recortamos un montón de privilegios que tenía la casta. Nosotros teníamos como objetivo alcanzar el déficit cero en el año, pero fue tan fuerte lo que empezamos a hacer que pudimos llegar al equilibrio financiero en enero”.