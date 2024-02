Guillermo Francos: Los acuerdos "están bastante cerrados"

Además señaló

Hay muchas delegaciones en la ley, pero son razonables en la etapa de emergencia que estamos viviendo" y dijo que "no hay que hacerse un mundo porque son facultades que le han sido asignadas a todos los gobiernos prácticamente desde que estamos en democracia Hay muchas delegaciones en la ley, pero son razonables en la etapa de emergencia que estamos viviendo" y dijo que "no hay que hacerse un mundo porque son facultades que le han sido asignadas a todos los gobiernos prácticamente desde que estamos en democracia

Francos criticó que hay sectores que "quieren poner trabas" y aseguró que más allá de los plazos en el tratamiento de la ley "lo importante es que se apruebe". refleja la agencia Telam

comisiones-francos.jpg La 'Ley ómnibus' se debatió en comisiones de la Cámara de Diputados. NA

"Por lo menos hicimos que los legisladores trabajaran fuertemente frente a la opinión pública en el mes de enero, cosa que no es habitual, para tratar este proyecto de transformación importante para la Argentina", apuntó.

En tanto, anticipó que la ley Bases "no es la única" que contempla el Gobierno y que se va a "ir avanzando en distintos temas con el tiempo", como la reforma tributaria con la que se buscará "concentrar todos los impuestos en cinco o seis impuestos totales que financien toda la actividad pública".

Primero, recursos para la Nación

Por otro lado, Francos dijo que "los gobernadores reclaman recursos para sus provincias", pero que desde el Gobierno nacional se "privilegia en este momento de crisis los recursos para la Nación, porque es la que atiende las problemáticas mas urgentes".

"El Presidente no quiere coparticipar el impuesto PAIS de ninguna manera porque uno establece una lógica coparticipable y después no se lo saca más. No quiere incurrir en eso porque la idea es que desaparezca cuando se saque el cepo", apuntó.

Por otra parte, reconoció que tiene "mucho" que ver con la designación de Daniel Scioli como Secretario de Turismo y aseguró que es una persona "capaz, que está dispuesto a servir al país" y que "también tiene una excelente relación" con el Presidente.

"Se lo propuse al Presidente. Me han criticado mucho por esto porque Scioli venía del peronismo y lo incorporamos al Gobierno, pero primero que nada soy amigo y lo conozco hace muchos años. Trabaje para él, fui presidente del Banco provincia cuando era gobernador y he tenido una relación excelente", recordó.

Más contenido en Urgente24

Un periodista de TN bajó 45 kilos en 8 meses: Qué método usó

BCRA, BOPREAL y el cronograma de las próximas licitaciones

Thalía fue diagnosticada con una particular enfermedad: "Estoy traumada"

Colesterol: Este es el consejo de expertos sobre comer huevo