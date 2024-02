Privatizaciones: Exigencia de la oposición para dar luz verde a Milei

"Propuesta superadora" de la oposición

Con ese escenario, un sector de la oposición le presentó al oficialismo en Diputados una "propuesta superadora" para poder darle luz verde al Presidente y avanzar respecto de ese tema en la Ley ómnibus.

Se trata del bloque Hacemos Coalición Federal, que preside el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. Lo que propone este espacio opositor es excluir a empresas concretas del listado que pide el Gobierno, ya que ellos entienden que las mismas no tienen que ser empresas que deban venderse. "No hay empresas públicas ni malas ni buenas, solo empresas públicas que son deficientes o no. Entonces, toda empresa pública que no es deficiente entendemos que no hay motivo para entrar en un proceso de privatización", dijo el diputado nacional Juan Fernando Brügge a Urgente24.

De todos modos, aclaró que "con las empresas que sí son deficientes" se debe hacer un análisis cuidadoso respecto a la forma y modos de salir de las manos estatales. Y en ese sentido ejemplificó: "Dentro de ese análisis podemos tener tres vertientes: privatizar al 100%, privatizar en un 50% o dar en concesión".

El radicalismo se suma

En ese contexto, quienes se sumaron a la "propuesta superadora" fueron los legisladores nacionales del radicalismo, que por estas horas, junto con los miembros de Hacemos Coalición Federal, negocian con el oficialismo para que acepten la modificación del artículo que abarca las privatizaciones. ¿Qué proponen? Que el Gobierno tenga luz verde para privatizar 15 empresas y que las 25 restantes deban ser discutidas ley por ley en el Congreso Nacional.

Así las cosas, y según pudo saber Urgente24, entre las empresas que Javier Milei tendría a disposición para privatizar si acepta los cambios serían:

Aerolíneas Argentinas

Correo Argentino

Radio Nacional

TV Pública

TELAM

EDUCAR

Y Ferrocarriles Argentinos.

Para avanzar en este controversial tema, quedará esperar la predisposición o no que tendrá La Libertad Avanza para aceptar estas modificaciones, cambios que probablemente no le gusten al propio Javier Milei ni a su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quienes, por ejemplo, tenían la idea de privatizar "cuanto antes" el Banco Nación, empresa por la que el titular de Hacienda habría tenido reuniones con André Esteves, el CEO del BTG Pactual (Banco Brasilero), encuentro en el que se habló de la venta del BNA, transacción que de concretarse le dejaría al Estado unos 25 mil millones de dólares.