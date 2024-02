Ley ómnibus, desembolso del FMI y las reservas del BCRA

El FMI concluyó su séptima revisión

En medio de tensiones en el Congreso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) completó la séptima revisión del EFF, aprobando un desembolso de US$ 4.700 millones para respaldar los esfuerzos del nuevo gobierno de Javier Milei en la restauración de la estabilidad macroeconómica. Mientras tanto, el Tesoro enfrentó un vencimiento de US$ 1.950 millones con el FMI, resultando en un aumento de reservas internacionales de US$ 2.500 millones en un día, alcanzando un nivel de US$ -4.400 millones, visto por última vez en septiembre.