El desembolso del FMI que explica los US$ 2.000 M adicionales del BCRA

Con base en datos proporcionados por el Banco Central (BCRA), se informa que las reservas brutas cerraron en US$ 27.635 millones este miércoles, representando un incremento de unos US$ 2.527 millones con respecto al día anterior. Aunque el desembolso previsto por el Fondo Monetario era de US$ 4.700 millones, se descontaron los pagos inmediatos.