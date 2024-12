Vinicius y la grieta de las premiaciones: FIFA vs France Football

“Hoy le escribo a ese niño que vio a tantos ídolos levantar este trofeo… ha llegado su hora. O mejor dicho, ha llegado mi hora. El momento de decir… sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello”, dijo Vini que luego apuntó a quienes lo cuestionaron desde que llegó a Real Madrid: “Intentaron y siguen intentando invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados. Nadie me dirá por quién debo luchar, cómo debo comportarme. Cuando estaba en São Gonçalo, el sistema no se preocupaba por mí. Casi me tragan”.