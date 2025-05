Toti Pasman enloquece y pide que vuelvan al país todos los campeones del mundo

Pasman consideró que en Benfica, Di María no se ha mantenido en buen nivel y por ello considera que su regreso es una gran oportunidad. “Si Fideo la rompe, acuérdense, van a pedirlo para que esté en Estados Unidos el próximo año”, cerró.

Ángel Di María regresa a Rosario Central y emociona al pueblo canalla

Ángel Di María se convirtió en el nuevo refuerzo estelar de Rosario Central de cara a la segunda parte del año deportivo.

La institución deportiva rosarina confirmó su llegada con un video que no tardó en virilizarse en las distintas redes sociales del “Canalla”. En este, se mostraron diversas imágenes que emocionaron a los fanáticos del club. Sobre todo, resaltaron la nostalgia del “Fideo”, de joven, representando a Central de la mejor forma.

TOTIPASMANENLOQUECEYPIDEQUEVUELVANALPAISTODOSLOSCAMPEONESDELMUNDOFOTO3.jpg Juan Carlos Toti Pasman se expresó acerca del regreso de Ángel Di María a Rosario Central y pidió por el regreso de los campeones del mundo al país.

La voz en off del video manifestó: “Hola acá estoy de vuelta, en estos días algunos están de vacaciones, pero yo no puedo parar porque soy Rosario Central. Aunque tuvimos un gran año tenemos mucho para hacer… armamos una fiesta hermosa, y cuando haces una fiesta así no se la quiere perder nadie”.

“Esto va a seguir creciendo, vamos a volar más alto. Y para volar vamos a necesitar tus alas, bienvenido Ángel (Di María) te estábamos esperando”, cerró el video la voz en off del video que publicó la cuenta oficial de Rosario Central.

“Nuestra historia juntos tiene más páginas por escribir”, manifestó la cuenta oficial de Rosario Central en la descripción de su publicación de redes sociales. El mensaje estuvo acompañado por dos emoticones: un corazón azul y otro amarillo.

En los comentarios del posteo, el campeón del mundo en Qatar 2022 dejó su mensaje tras cerrar su regreso al Gigante de Arroyito. El fideo utilizó seis emoticones (corazones azules y amarillos) para describir su emoción por su vuelta al fútbol argentino después de 18 años de espera.

Con esta sorprendente incorporación, el conjunto del interior del país concretó el regreso de un futbolista que rompió todo tipo de lógica con el trofeo de la Copa del Mundo entre sus manos.

Además, con este impactante refuerzo, Central tendrá una ventaja significativa en las individualidades dentro del terreno de juego. Trajo a un futbolista que tuvo una carrera exitosa en el Viejo Continente y a nivel Selección Argentina.

A pesar de sus 37 años, el “Fideo” demorará todo su potencial con una pelota bajo su suela en las distintas canchas del fútbol argentino, un lugar que parecía una cuenta pendiente en su carreara, pero que al final regresó para demostrar toda su experiencia con la camiseta del “Canalla”.

