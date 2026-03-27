Ningún jugador de la Selección Argentina figura entre los 20 más valiosos

1- El equipo más valioso del mundial no será Argentina sino Inglaterra
Los profesionales ingleses están valuados en US$ 2.160 millones.
Existen al menos 6 combinados mundialistas que tienen planteles mejor cotizados a nivel internacional que la “scaloneta” argentina.
Los profesionales ingleses están valuados en US$ 2.160 millones.
Se destacan figuras como Jude Bellingham (Real Madrid), Declan Rice (Arsenal) y Cole Palmer (Chelsea).
Antes de fichar con la Casa Blanca, el británico la rompía de manera “maradoniana” con el Dortmun, en Alemania.
El combinado galo jugó 4 de las últimas 7 finales del mundo y nunca fue derrotado durante el tiempo reglamentario: campeón frente a Brasil en 1998; subcampeón (perdió por penales) frente a Italia en 2006; campeón en 2018 en Rusia tras vencer a Croacia y subcampeón en 2022 (perdió por penales con Argentina).
Sus estrellas son nada menos que Kylian Mbappé (Real Madrid), Hugo Ekitiké (Liverpool), Michel Olisé (Bayern Munich), Desiré Doué (Paris Saint Germain) y Ousmane Dembelé (Paris Saint Germain).
Es el gran “cuco” y lo demostró esta semana venciendo a Brasil por 2 a 1. Golazo del máximo artillero del mundial de Qatar.
Los ibéricos son los campeones de Europa y tienen un plantel sensacional donde sobresalen Lamine Yamal (Barcelona), Pedri (Barcelona) y Fermín López (Barcelona).
El considerado “sucesor” de Lionel Messi podría ser la gran estrella de la cita global.
El pentacampeón es siempre candidato. En este caso, llega con dos “monstruos” que brillan en el Real Madrid: Vinicius y Rodrigo.
En el siguiente compacto, cualquiera puede imaginar el repertorio que mostrará “Vini” en el mundial que se disputará en Norteamérica.
Los lusitanos le sumaron a Cristiano Ronaldo (juega su sexto mundial a los 40) a veinteañeros como João Neves (Paris Saint Germain) y Vitinha (Paris Saint Germain).
De la siguiente manera Neves llevó a Portugal a la cita de 2026.
Los teutones son a menudo animadores (ganaron 4 copas del mundo) y esta vez justifican el favoritismo gracias a Jamal Musiala (Bayern Munich) y Florian Wirtz (Liverpool).
Este último le metió un inolvidable gol desde fuera del área a Francia a los 7 segundos de juego.
El primer argentino que aparece en la lista de Transfermarkt es Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, con un valor de más de US$ 100 millones. Está en el puesto 24.
Contra Brasil, por las eliminatorias, mostró que es un “todocampista” capaz de llevar la pelota hasta el área contraria y luego cerrar la jugada.
El equipo albiceleste defiende el título logrado hace 4 años en Qatar pero no llega a Kansas y Dallas como favorito en las apuestas.
En las casas de juego un 18% se inclina por España debido a ser el ganador de la Eurocopa y a un sólido presente.
En segundo término quedó Inglaterra por la inmensa riqueza de un plantel que puede rotar por completo sin mostrar fisuras.
Terceros están los franceses por contar con una delantera explosiva y los 5 gladiadores antes mencionados.
Cuartos los brasileños: por historia, por la experiencia de sus profesionales y por una nueva conducción técnica (Carlo Ancellotti).