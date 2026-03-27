Ningún jugador de la Selección Argentina figura entre los 20 más valiosos

Es el gran “cuco” y lo demostró esta semana venciendo a Brasil por 2 a 1. Golazo del máximo artillero del mundial de Qatar.

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3-España: US$ 1.700 millones

Los ibéricos son los campeones de Europa y tienen un plantel sensacional donde sobresalen Lamine Yamal (Barcelona), Pedri (Barcelona) y Fermín López (Barcelona).

El considerado “sucesor” de Lionel Messi podría ser la gran estrella de la cita global.

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4- Brasil: US$ 1.200 millones

El pentacampeón es siempre candidato. En este caso, llega con dos “monstruos” que brillan en el Real Madrid: Vinicius y Rodrigo.

En el siguiente compacto, cualquiera puede imaginar el repertorio que mostrará “Vini” en el mundial que se disputará en Norteamérica.

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5- Portugal: US$ 1.120 millones

Los lusitanos le sumaron a Cristiano Ronaldo (juega su sexto mundial a los 40) a veinteañeros como João Neves (Paris Saint Germain) y Vitinha (Paris Saint Germain).

De la siguiente manera Neves llevó a Portugal a la cita de 2026.

Embed - GOLAZO DE JOAO NEVES PARA QUE PORTUGAL SE META EN EL MUNDIAL | #Shorts

6-Alemania: US$ 1.000 millones

Los teutones son a menudo animadores (ganaron 4 copas del mundo) y esta vez justifican el favoritismo gracias a Jamal Musiala (Bayern Munich) y Florian Wirtz (Liverpool).

Este último le metió un inolvidable gol desde fuera del área a Francia a los 7 segundos de juego.

Embed - ¡GOLAZO DE ALEMANIA A LOS 7 SEGUNDOS! Wirtz puso el 1-0 ante Francia desde el vestuario | #Shorts

7-Argentina: casi US$ 1.000 millones

El primer argentino que aparece en la lista de Transfermarkt es Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, con un valor de más de US$ 100 millones. Está en el puesto 24.

Contra Brasil, por las eliminatorias, mostró que es un “todocampista” capaz de llevar la pelota hasta el área contraria y luego cerrar la jugada.

Embed - Gol de Enzo Fernández - Argentina 2-0 Brasil - Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

¿Qué dicen las apuestas?

El equipo albiceleste defiende el título logrado hace 4 años en Qatar pero no llega a Kansas y Dallas como favorito en las apuestas.

En las casas de juego un 18% se inclina por España debido a ser el ganador de la Eurocopa y a un sólido presente.

En segundo término quedó Inglaterra por la inmensa riqueza de un plantel que puede rotar por completo sin mostrar fisuras.

Terceros están los franceses por contar con una delantera explosiva y los 5 gladiadores antes mencionados.

Cuartos los brasileños: por historia, por la experiencia de sus profesionales y por una nueva conducción técnica (Carlo Ancellotti).

En quinto lugar está Argentina: por ser el campeón defensor, por las 2 Copas Américas ganadas en las últimas ediciones y por contar con Lionel Messi entre sus filas. En quinto lugar está Argentina: por ser el campeón defensor, por las 2 Copas Américas ganadas en las últimas ediciones y por contar con Lionel Messi entre sus filas.