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Independiente 4 vs Atenas de Río Cuarto 2: Respira el Rojo en la previa al clásico

Facundo Váldez, figura de Independiente ante Atenas por Copa ArgentinaFOTO: Independiente vía X

Facundo Váldez, figura de Independiente ante Atenas por Copa Argentina


FOTO: Independiente vía X

Facundo Váldez, figura de Independiente ante Atenas por Copa ArgentinaFOTO: Independiente vía X

Facundo Váldez, figura de Independiente ante Atenas por Copa Argentina


FOTO: Independiente vía X

Independiente de Gustavo Quinteros (lleno de suplentes) venció con tranquilidad a Atenas de Río Cuarto por Copa Argentina.

27 de marzo de 2026 - 12:13
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El equipo de Avellaneda tuvo un arranque irregular en 2026 y logró ganar frente a un rival que milita en el Federal A del fútbol argentino.

El partido se terminó en el primer tiempo. Sin un gran juego, el equipo de Quinteros con un gran nivel del chico Váldez, se fue 3 a 0 al descanso a pesar de no haber convencido desde el juego. El mencionado Váldez puso el 1 a 0, Pussetto hizo el segundo y Cabral el tercero.

El Rojo aceleró en jugadas aisladas y le alcanzó para liquidad el partido en los primeros 45 minutos.

Otra de las buenas noticias para Quinteros fue el gol de Tempone, que ingresó desde el banco y marcó a los 70 minutos el 4 a 0.

El conjunto cordobés hizo dos goles sobre el final del encuentro y el marcador terminó 2-4.

Ahora Independiente piensa en el clásico que jugará ante Racing el próximo sábado 4 de abril desde las 17:30 horas en el Libertadores de América.

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Terminó el partido: Independiente 4 vs Atenas 2

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Otro gol de Atenas a los 92

Marcos Rivadero disparó de afuera del área y marcó para descontar un gol más. 4 a 2 el partido en Florencio Varela.

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Golazo de tiro libre de Atenas

Gol consuelo para Atenas: enorme ejecución de Quiroga, el 10 del conjunto cordobés.

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Soria le atajó el penal a Montiel

El Rojo se perdió la posibilidad de ponerse 5 a 0.

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Penal para Independiente a los 86

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Gol de Independiente a los 70

Luego del rebote de un córner, Abaldo desbordó y tiró un centro atrás para que conecte el joven Tempone en la primera pelota que tocó.

4 a 0 y varios pibes se dieron el gusto.

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65 minutos

Más allá de alguna situación puntual, ambos equipos juegan a sabiendas de que el trámite está resuelto.

El Rojo sacó el pie del acelerador y su rival intenta descontar, aunque casi no genera situaciones de gol.

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Comenzó el segundo tiempo en Florencio Varela

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Final del primer tiempo: 3 a 0

Sin jugar un gran primer tiempo, Independiente aceleró en un par de momentos puntuales y encontró tres goles para liquidar el encuentro y no tener ningún inconveniente con el resultado.

Se nota la diferencia de categorías y el equipo de Quinteros, con suplentes, logró asegurar la victoria en los primeros 45 minutos.

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Gol de Independiente a los 41: Cabral

Otra jugada de Váldez. Esta vez fue pase atrás y definió el enganche del Rojo.

Partido liquidado antes de que termine el primer tiempo. Cada vez que acelera el equipo de Quinteros, convierte.

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Gol de Independiente a los 37 minutos: Pussetto

Pérez Curci se la dio a Váldez, que la empaló para que la baje Pusetto y meta el segundo gol del partido.

No pasa mucho, pero cuando el Rojo acelera, encuentra jugadas aisladas y convierte.

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Gol de Independiente: Váldez a los 20

Luego de una buena jugada por derecha, Facundo Valdéz amagó y definió de buena manera para poner el 1 a 0.

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Llegó el Rojo en 10

Abaldo le dio la pelota a Pérez Curci que obligó al arquero de Atenas a agarrarla. Las propuestas están claras. El Rojo busca ser protagonista.

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Arrancó el partido en Florencio Varela

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Salen Independiente y Atenas

El Rojo y el conjunto cordobés ya están en el campo de juego para enfrentarse por los 32° de final de la Copa Argentina.

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"El partido más importante"

El presidente de Atenas, Ezequiel Palma, le confirmó a TyC Sports: "Es el partido más importante de nuestra historia".

Habrá que ver si el equipo de la tercera categoría logra estar a la altura del partido por Copa Argentina.

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Posibles formaciones de Independiente y Atenas

Independiente:

Joaquín Blazquez o Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Nicolás Freire, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Luciano Cabral; Facundo Valdéz, Ignacio Pussetto y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Atenas:

Francisco Araya; Rafael Ríos, Agustín Galeazzi, Francisco Araya, Mauricio Mansilla; Marcos Rivadero, Ignacio Castro, Franco Schiavoni, Facundo Quiroga; Thiago Pagliaricci y Paulo Oballes. DT: Gastón Leva.

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Lo que hay que saber del partido

  • Hora: 17:00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Fernando Espinoza
  • Estadio: Norberto Tomaghello (de Defensa y Justicia)
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¿Cómo llegan Independiente y Atenas de Río Cuarto?

Independiente está octavo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Es decir, hasta el momento estaría clasificando último a los playoffs.

El Rojo acumula tres partidos sin ganas y dos derrotas consecutivas, además de un andar irregular en cuanto al rendimiento. Da la impresión que es un partido clave para la continuidad de Gustavo Quinteros, más aún sabiendo que el próximo encuentro es ante Racing.

Atenas de Río Cuarto, por su parte, comenzó el año con un triunfo ante Cipolletti en el Federal A.

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