A sabiendas de que su próximo compromiso será el clásico ante Racing, Independiente de Gustavo Quinteros venció 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto por los 32avos de final de la Copa Argentina.El entrenador del Rojo optó por poner suplentes y venció con tranquillidad a su rival.
Independiente 4 vs Atenas de Río Cuarto 2: Respira el Rojo en la previa al clásico
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Independiente de Gustavo Quinteros (lleno de suplentes) venció con tranquilidad a Atenas de Río Cuarto por Copa Argentina.
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18:52
Terminó el partido: Independiente 4 vs Atenas 2
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18:51
Otro gol de Atenas a los 92
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18:49
Golazo de tiro libre de Atenas
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18:45
Soria le atajó el penal a Montiel
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18:45
Penal para Independiente a los 86
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18:29
Gol de Independiente a los 70
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18:24
65 minutos
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18:04
Comenzó el segundo tiempo en Florencio Varela
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17:45
Final del primer tiempo: 3 a 0
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17:40
Gol de Independiente a los 41: Cabral
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17:36
Gol de Independiente a los 37 minutos: Pussetto
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17:19
Gol de Independiente: Váldez a los 20
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17:09
Llegó el Rojo en 10
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16:59
Arrancó el partido en Florencio Varela
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Salen Independiente y Atenas
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"El partido más importante"
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Posibles formaciones de Independiente y Atenas
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Lo que hay que saber del partido
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¿Cómo llegan Independiente y Atenas de Río Cuarto?
El equipo de Avellaneda tuvo un arranque irregular en 2026 y logró ganar frente a un rival que milita en el Federal A del fútbol argentino.
El partido se terminó en el primer tiempo. Sin un gran juego, el equipo de Quinteros con un gran nivel del chico Váldez, se fue 3 a 0 al descanso a pesar de no haber convencido desde el juego. El mencionado Váldez puso el 1 a 0, Pussetto hizo el segundo y Cabral el tercero.
El Rojo aceleró en jugadas aisladas y le alcanzó para liquidad el partido en los primeros 45 minutos.
Otra de las buenas noticias para Quinteros fue el gol de Tempone, que ingresó desde el banco y marcó a los 70 minutos el 4 a 0.
El conjunto cordobés hizo dos goles sobre el final del encuentro y el marcador terminó 2-4.
Ahora Independiente piensa en el clásico que jugará ante Racing el próximo sábado 4 de abril desde las 17:30 horas en el Libertadores de América.
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