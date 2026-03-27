Independiente 4 vs Atenas de Río Cuarto 2: Respira el Rojo en la previa al clásico

A sabiendas de que su próximo compromiso será el clásico ante Racing, Independiente de Gustavo Quinteros venció 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto por los 32avos de final de la Copa Argentina.El entrenador del Rojo optó por poner suplentes y venció con tranquillidad a su rival.

El equipo de Avellaneda tuvo un arranque irregular en 2026 y logró ganar frente a un rival que milita en el Federal A del fútbol argentino.

El partido se terminó en el primer tiempo. Sin un gran juego, el equipo de Quinteros con un gran nivel del chico Váldez, se fue 3 a 0 al descanso a pesar de no haber convencido desde el juego. El mencionado Váldez puso el 1 a 0, Pussetto hizo el segundo y Cabral el tercero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Rojo aceleró en jugadas aisladas y le alcanzó para liquidad el partido en los primeros 45 minutos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Otra de las buenas noticias para Quinteros fue el gol de Tempone, que ingresó desde el banco y marcó a los 70 minutos el 4 a 0. El conjunto cordobés hizo dos goles sobre el final del encuentro y el marcador terminó 2-4. Ahora Independiente piensa en el clásico que jugará ante Racing el próximo sábado 4 de abril desde las 17:30 horas en el Libertadores de América. Embed Live Blog Post Terminó el partido: Independiente 4 vs Atenas 2 Live Blog Post Otro gol de Atenas a los 92 Marcos Rivadero disparó de afuera del área y marcó para descontar un gol más. 4 a 2 el partido en Florencio Varela. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/2037649891665555748&partner=&hide_thread=false ¡EL GOLAZO DE ATENAS PARA DESCONTAR EN EL MARCADOR!



Sobre el final del encuentro, Rivadero convirtió el segundo para su equipo, que cayó 4-2 ante #Independiente en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/JA4eoIy5H3 — TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2026 VER + Live Blog Post Golazo de tiro libre de Atenas Gol consuelo para Atenas: enorme ejecución de Quiroga, el 10 del conjunto cordobés. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/2037650233153175613&partner=&hide_thread=false ¡DESCONTÓ ATENAS (RC)!



El conjunto cordobés encontró el primer tanto a través de un tiro libre de Quiroga. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/UVxHnz6wYh — TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2026 VER + Live Blog Post Soria le atajó el penal a Montiel El Rojo se perdió la posibilidad de ponerse 5 a 0. Live Blog Post Penal para Independiente a los 86 Live Blog Post Gol de Independiente a los 70 Luego del rebote de un córner, Abaldo desbordó y tiró un centro atrás para que conecte el joven Tempone en la primera pelota que tocó. 4 a 0 y varios pibes se dieron el gusto. VER + Live Blog Post 65 minutos Más allá de alguna situación puntual, ambos equipos juegan a sabiendas de que el trámite está resuelto. El Rojo sacó el pie del acelerador y su rival intenta descontar, aunque casi no genera situaciones de gol. VER + Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo en Florencio Varela Live Blog Post Final del primer tiempo: 3 a 0 Sin jugar un gran primer tiempo, Independiente aceleró en un par de momentos puntuales y encontró tres goles para liquidar el encuentro y no tener ningún inconveniente con el resultado. Se nota la diferencia de categorías y el equipo de Quinteros, con suplentes, logró asegurar la victoria en los primeros 45 minutos. VER + Live Blog Post Gol de Independiente a los 41: Cabral Otra jugada de Váldez. Esta vez fue pase atrás y definió el enganche del Rojo. Partido liquidado antes de que termine el primer tiempo. Cada vez que acelera el equipo de Quinteros, convierte. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MuyCAI/status/2037631343186567359&partner=&hide_thread=false [42’ PT] GOOOL ¡3-0 EL ROJO!Muy buen engaño de Luciano Cabral para sacarse de encima al defensor en un movimiento y terminar con un remate que ya transforma el partido en goleada. pic.twitter.com/Y7KEp1JxYI — Muy Independiente (@MuyCAI) March 27, 2026 VER + Live Blog Post Gol de Independiente a los 37 minutos: Pussetto Pérez Curci se la dio a Váldez, que la empaló para que la baje Pusetto y meta el segundo gol del partido. No pasa mucho, pero cuando el Rojo acelera, encuentra jugadas aisladas y convierte. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/InfiernoRojo/status/2037630733649392072&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOOOOL DE PUSSETTO!asistencia de Facu Valdéz y apareció el nueve para poner el 2 a 0. pic.twitter.com/oe9zIiB4s6 — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) March 27, 2026 VER + Live Blog Post Gol de Independiente: Váldez a los 20 Luego de una buena jugada por derecha, Facundo Valdéz amagó y definió de buena manera para poner el 1 a 0. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/2037627704661422371&partner=&hide_thread=false ¡INDEPENDIENTE SE PONE EN VENTAJA EN LA COPA ARGENTINA!El Rojo abrió el marcador frente a Atenas (RC gracias al tanto de Valdez a los 20 de la primera etapa. pic.twitter.com/89XL2Xsmpw — TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2026 VER + Live Blog Post Llegó el Rojo en 10 Abaldo le dio la pelota a Pérez Curci que obligó al arquero de Atenas a agarrarla. Las propuestas están claras. El Rojo busca ser protagonista. Live Blog Post Arrancó el partido en Florencio Varela Live Blog Post Salen Independiente y Atenas El Rojo y el conjunto cordobés ya están en el campo de juego para enfrentarse por los 32° de final de la Copa Argentina. Live Blog Post "El partido más importante" El presidente de Atenas, Ezequiel Palma, le confirmó a TyC Sports: "Es el partido más importante de nuestra historia". Habrá que ver si el equipo de la tercera categoría logra estar a la altura del partido por Copa Argentina. + EN GOLAZO24 Alerta en River: ¿Qué hay detrás de la inactividad de Franco Armani? VER + Live Blog Post Posibles formaciones de Independiente y Atenas Independiente: Joaquín Blazquez o Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Nicolás Freire, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Luciano Cabral; Facundo Valdéz, Ignacio Pussetto y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros. Atenas: Francisco Araya; Rafael Ríos, Agustín Galeazzi, Francisco Araya, Mauricio Mansilla; Marcos Rivadero, Ignacio Castro, Franco Schiavoni, Facundo Quiroga; Thiago Pagliaricci y Paulo Oballes. DT: Gastón Leva. VER + Live Blog Post Lo que hay que saber del partido Hora: 17:00

TV: TyC Sports

Árbitro: Fernando Espinoza

Estadio: Norberto Tomaghello (de Defensa y Justicia) Live Blog Post ¿Cómo llegan Independiente y Atenas de Río Cuarto? Independiente está octavo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Es decir, hasta el momento estaría clasificando último a los playoffs. El Rojo acumula tres partidos sin ganas y dos derrotas consecutivas, además de un andar irregular en cuanto al rendimiento. Da la impresión que es un partido clave para la continuidad de Gustavo Quinteros, más aún sabiendo que el próximo encuentro es ante Racing. Atenas de Río Cuarto, por su parte, comenzó el año con un triunfo ante Cipolletti en el Federal A. VER +