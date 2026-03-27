Entradas BTS Argentina: Cómo comprarlas y cuánto cuestan

De acuerdo con la plataforma, para acceder a la preventa, hay que ser titular de ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y haberse registrado en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas.

Este paso es obligatorio, ya que "tu ARMY MEMBERSHIP NUMBER (número de 9 dígitos que comienza con BA) funcionará como tu código de preventa, siempre que te hayas registrado previamente en Weverse", precisaron.

La preventa está programada para el martes 7 de abril, y la venta general para el viernes 10 de abril a las 10AM.

Asimismo, recordaron que, los interesados en adquirir entradas deben asegurarse de tener una cuenta de All Access.

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Entradas BTS Argentina: Precios

De acuerdo con la información de All Access, los precios de las entradas oscilarán entre los $225.000 y los $425.000, sin incluir cargos por servicio, y dependiendo del área donde se ubiquen los fans.

Según la plataforma, los ARMY tendrán la oportunidad de adquirir paquetes VIP con los siguientes beneficios:

Una entrada general (campo)

Acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS

Artículo de regalo exclusivo

Credencial con lanyard

Acceso anticipado a compra de merchandising antes del show

Ingreso anticipado al estadio

Check-in exclusivo y staff dedicado en el evento

Por los momentos se desconocen los precios de los paquetes VIP.

Embed - BTS The Comeback LIVE | ARIRANG | "Hooligan" Full Performance | Netflix

BTS: Gira por América Latina

Las presentaciones de BTS en América Latina comenzarán el 2 de octubre. He aquí las fechas y los países:

2 y 3 de octubre: Bogotá

Bogotá 9 y 10 de octubre: Lima

Lima 16 y 17 de octubre: Santiago

Santiago 23 y 24 de octubre: Buenos Aires

Buenos Aires 28, 30 y 31 de octubre: São Paulo

BTS: Álbum nuevo y documental en Netflix

Los miembros de BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. lanzaron recientemente su quinto álbum de estudio, ARIRANG, que cuenta con 14 canciones.

Para promocionarlo ofrecieron un gran espectáculo en la histórica plaza Gwanghwamun, de Seúl. Fue transmitido por Netflix.

Netflix también anunció el lanzamiento de un documental que muestra a la boyband enfrentándose a dilemas como "cómo empezar de nuevo".

"¡Están de vuelta! BTS se reúne en Los Ángeles para grabar su álbum 'ARIRANG'. Este documental ofrece acceso sin precedentes a la banda, que comienza una nueva era", informó Netflix.

El estreno del documental 'BTS: El regreso' en Netflix está programado para este viernes 27/03. No hay duda, BTS ha vuelto.

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