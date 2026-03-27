BTS ha vuelto. La exitosa boyband acaba de lanzar álbum nuevo, estrena documental en Netflix y se alista con todo para llevar adelante una gira que promete cautivar a millones de fanáticos en el mundo, conocidos colectivamente como ARMY. Argentina está en la lista. Aquí todos los detalles de la visita histórica.
ATENCIÓN TODOS
Entradas BTS Argentina: Cómo comprarlas y cuánto cuestan
BTS visitará Argentina por primera vez y aquí puedes conocer todos los detalles sobre las entradas para sus conciertos.
¿Cuándo y dónde se presentará BTS en Argentina?
Consolidados como íconos del pop del siglo XXI, BTS confirmó que tendrá dos presentaciones en Argentina.
Los shows del "BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG'" están programados para el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata. Es la primera vez que BTS visita Argentina.
En total, la gira mundial de BTS abarcará 34 ciudades en 82 fechas, y sin duda, será uno de los eventos más importantes del 2026.
¿Cómo comprar entradas para BTS Argentina?
Las entradas para "BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’" en Argentina se podrán adquirir a través de All Access.
De acuerdo con la plataforma, para acceder a la preventa, hay que ser titular de ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y haberse registrado en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas.
Este paso es obligatorio, ya que "tu ARMY MEMBERSHIP NUMBER (número de 9 dígitos que comienza con BA) funcionará como tu código de preventa, siempre que te hayas registrado previamente en Weverse", precisaron.
La preventa está programada para el martes 7 de abril, y la venta general para el viernes 10 de abril a las 10AM.
Asimismo, recordaron que, los interesados en adquirir entradas deben asegurarse de tener una cuenta de All Access.
Entradas BTS Argentina: Precios
De acuerdo con la información de All Access, los precios de las entradas oscilarán entre los $225.000 y los $425.000, sin incluir cargos por servicio, y dependiendo del área donde se ubiquen los fans.
Según la plataforma, los ARMY tendrán la oportunidad de adquirir paquetes VIP con los siguientes beneficios:
- Una entrada general (campo)
- Acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS
- Artículo de regalo exclusivo
- Credencial con lanyard
- Acceso anticipado a compra de merchandising antes del show
- Ingreso anticipado al estadio
- Check-in exclusivo y staff dedicado en el evento
Por los momentos se desconocen los precios de los paquetes VIP.
BTS: Gira por América Latina
Las presentaciones de BTS en América Latina comenzarán el 2 de octubre. He aquí las fechas y los países:
- 2 y 3 de octubre: Bogotá
- 9 y 10 de octubre: Lima
- 16 y 17 de octubre: Santiago
- 23 y 24 de octubre: Buenos Aires
- 28, 30 y 31 de octubre: São Paulo
BTS: Álbum nuevo y documental en Netflix
Los miembros de BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook. lanzaron recientemente su quinto álbum de estudio, ARIRANG, que cuenta con 14 canciones.
Para promocionarlo ofrecieron un gran espectáculo en la histórica plaza Gwanghwamun, de Seúl. Fue transmitido por Netflix.
Netflix también anunció el lanzamiento de un documental que muestra a la boyband enfrentándose a dilemas como "cómo empezar de nuevo".
"¡Están de vuelta! BTS se reúne en Los Ángeles para grabar su álbum 'ARIRANG'. Este documental ofrece acceso sin precedentes a la banda, que comienza una nueva era", informó Netflix.
El estreno del documental 'BTS: El regreso' en Netflix está programado para este viernes 27/03. No hay duda, BTS ha vuelto.
---------
Más noticias en Urgente24
Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”
Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva
Impacto total en River por la decisión de Chacho Coudet que expone a Marcelo Gallardo
Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza
"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos