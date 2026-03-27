Los bancos empiezan a explorar un cambio que podría alterar por completo la forma de consumir. La billetera virtual MODO, impulsada por las principales entidades financieras del país, analiza integrar funciones de ChatGPT para que los usuarios no solo busquen precios, sino que también realicen compras directamente desde una conversación.
COMPRAS A UN MENSAJE
ChatGPT se mete en tu billetera: Bancos quieren que compres sin pensar
El esquema que imagina MODO se basa en que el usuario podría vincular su cuenta de ChatGPT con la billetera digital.
La idea, todavía en etapa inicial, fue presentada por el CEO de la compañía, Rafael Soto, como uno de los próximos pasos estratégicos. Aunque no hay fechas concretas para su implementación en Argentina, el concepto ya se está probando en mercados como Estados Unidos, donde el comercio asistido por inteligencia artificial empieza a ganar terreno.
¿Cómo funcionaría ChatGPT para comprar productos desde una billetera virtual?
El esquema que imagina MODO se basa en que el usuario podría vincular su cuenta de ChatGPT con la billetera digital y, desde ahí, pedir lo que necesita como si estuviera chateando con un amigo que sabe todo.
Por ejemplo, alguien podría escribir “quiero unas zapatillas para correr, cómodas y hasta cierto precio”. A partir de esa consigna, la inteligencia artificial se encargaría de traducir esa necesidad en una búsqueda concreta. Compararía modelos, analizaría precios en distintos comercios, detectaría promociones disponibles según el banco del usuario y, finalmente, sugeriría opciones listas para comprar.
El diferencial es que el proceso deja de ser manual y fragmentado para convertirse en una experiencia integrada. Nada de abrir diez pestañas, comparar precios a ojo o perder tiempo leyendo reseñas. Todo sucede en un solo flujo conversacional.
¿Por qué ChatGPT podría cambiar la forma de comprar en Argentina?
Hasta ahora, el comercio electrónico obligaba al usuario a ser protagonista activo en cada paso. Con ChatGPT, ese rol se transforma y la inteligencia artificial pasa a ser una especie de “asistente personal de compras”.
Al tener acceso a datos como hábitos de consumo, bancos asociados y promociones vigentes, el sistema podría ofrecer opciones más convenientes que las que un usuario promedio encontraría por su cuenta.
Además, desde MODO destacan tres pilares clave para este desarrollo, entre esos visibilidad de productos, personalización de descuentos según cada cliente y la posibilidad de realizar pagos de forma segura dentro del mismo entorno.
¿Qué ventajas y riesgos trae ChatGPT al mundo de los pagos?
Como toda innovación, la idea viene con luces y sombras. Entre las ventajas más evidentes aparece la comodidad, poder comprar se volvería tan simple como escribir un mensaje. También se suma la eficiencia, ya que el sistema filtraría automáticamente las mejores opciones disponibles.
Sin embargo, el avance de ChatGPT en decisiones de consumo también abre interrogantes. ¿Hasta qué punto los usuarios delegarán sus elecciones? ¿Qué pasará con la privacidad de los datos? ¿Cómo se garantizará la transparencia en las recomendaciones?
En ese sentido, el desafío para bancos y fintech no será solo tecnológico, sino también de confianza. La adopción masiva dependerá de que los usuarios sientan que el sistema juega a su favor y no como un vendedor encubierto.
¿Cuándo llegará ChatGPT a las compras en Argentina?
Desde MODO aseguran que se trata de un proyecto en desarrollo y que su implementación dependerá de avances tecnológicos y regulatorios.
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