ChatGPT se mete en tu billetera: Bancos quieren que compres sin pensar

¿Por qué ChatGPT podría cambiar la forma de comprar en Argentina?

Hasta ahora, el comercio electrónico obligaba al usuario a ser protagonista activo en cada paso. Con ChatGPT, ese rol se transforma y la inteligencia artificial pasa a ser una especie de “asistente personal de compras”.

Al tener acceso a datos como hábitos de consumo, bancos asociados y promociones vigentes, el sistema podría ofrecer opciones más convenientes que las que un usuario promedio encontraría por su cuenta.

Además, desde MODO destacan tres pilares clave para este desarrollo, entre esos visibilidad de productos, personalización de descuentos según cada cliente y la posibilidad de realizar pagos de forma segura dentro del mismo entorno.

¿Qué ventajas y riesgos trae ChatGPT al mundo de los pagos?

Como toda innovación, la idea viene con luces y sombras. Entre las ventajas más evidentes aparece la comodidad, poder comprar se volvería tan simple como escribir un mensaje. También se suma la eficiencia, ya que el sistema filtraría automáticamente las mejores opciones disponibles.

Sin embargo, el avance de ChatGPT en decisiones de consumo también abre interrogantes. ¿Hasta qué punto los usuarios delegarán sus elecciones? ¿Qué pasará con la privacidad de los datos? ¿Cómo se garantizará la transparencia en las recomendaciones?

CHATGPT COMPRAS

En ese sentido, el desafío para bancos y fintech no será solo tecnológico, sino también de confianza. La adopción masiva dependerá de que los usuarios sientan que el sistema juega a su favor y no como un vendedor encubierto.

¿Cuándo llegará ChatGPT a las compras en Argentina?

Desde MODO aseguran que se trata de un proyecto en desarrollo y que su implementación dependerá de avances tecnológicos y regulatorios.

Más noticias en Urgente24

Impacto total en River por la decisión de Chacho Coudet que expone a Marcelo Gallardo

Claudio Úbeda borró a un jugador y lo echó de Boca: "Se lo dijo en la cara"

"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos

Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”

El Nueve priorizó el rating y corrió a una conductora que no rendía: Quién es