Impacto por lo que dijo Steven Spielberg sobre extraterrestres (y no de películas)

La película a la cual se refiere Spielberg es "El día de la revelación".

Película "El día de la revelación" de Steven Spielberg

La nueva película de Steven Spielberg, "El día de la revelación", es un thriller de ciencia ficción centrada en ovnis y vida extraterrestre.

Entre los actores que participan en el film se encuentran Emily Blunt, Josh O'Connor y Eve Hewson.

La sinopsis oficial de la película dirigida por Spielberg indica: "Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías?".

Mientras el sitio especializado Space la describe así: "Una inquietante exploración de una invasión alienígena vista inicialmente por una meteoróloga (Emily Blunt) y un apasionado informante sobre pvnis (Josh O'Connor) que quieren compartir la verdad con el mundo al mismo tiempo".

"El día de la revelación" se estrenará en junio de 2026. Universal Pictures ya presentó el nuevo y oscuro tráiler:

Embed - Disclosure Day | Official Teaser

Barack Obama, Donald Trump y los extraterrestres: Cómo comenzó todo

Vale recordar que, últimamente el mundo ha tenido un particular interés por los ovnis y extraterrestres. Fueron las declaraciones del expresidente Barack Obama que encendieron el debate.

En un podcast del periodista Brian Tyler Cohen, 'No Lie With Brian Tyler Cohen', el expresidente fue consultado sobre si los extraterrestres son reales, y su respuesta se hizo viral.

"Son reales, pero yo no los he visto", afirmó Obama. "No vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que los extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!".

Obama trató de aclarar sus dichos, pero, Donald Trump no tardó en aparecer para dar, días después, una orden respecto a este tema que a muchos les causa curiosidad: liberar archivos relacionados con posibles formas de vida extraterrestre.

trump indultos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La orden de Donald Trump sobre extraterrestres

Específicamente, en una publicación en Truth Social, el presidente escribió:

“Basándome en el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificar y liberar archivos gubernamentales relacionados con seres alienígenas y vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI o UAP, por sus siglas en inglés) y objetos voladores no identificados (ovnis), así como cualquier y toda otra información conectada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".

Un mes después, tal como informó Urgente24, Donald Trump formalizó la creación de Aliens.gov, un repositorio para volcar la información oculta sobre ovnis. Para muchos, que el Gobierno abra esta "caja de Pandora" justo cuando la tensión con Irán escala y el nombre de Epstein vuelve a las portadas, confirma que USA busca una cortina de humo.

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