La diputada Juliana Santillán fue denunciada tras la filtración del audio de las SAD

Verón desmintió a Javier Milei y aclaró que Estudiantes “no será una SAD”

En una entrevista con La Voz Albirroja, Verón negó rotundamente cualquier intención de convertir a Estudiantes en una SAD: “Los clubes están atravesados por la política, y aunque no nos guste, no podemos escapar a eso. Pero Estudiantes no será parte de ese modelo”.

El presidente del “Pincha” explicó que el acuerdo con Foster Gillett, basado en estrategias comerciales y administrativas, no implica que el club pierda su estructura como sociedad civil: “Vamos a usar la SAD para lo que es el fútbol. Pero Estudiantes seguirá siendo una sociedad civil. El club no va a quebrar ni desaparecer, como ocurre en otros casos”.

SAD: Filtran audio de diputada libertaria y hay polémica

Gran polémica se desató este último lunes 06/01 a partir de un audio de WhatsApp de la diputada de La Libertad Avanza, a un dirigente de un club de fútbol, por el tema Sociedad Anónimas Deportivas -SAD-. Dicho audio fue filtrado por Doble Amarilla, al que algunos vinculan con Toviggino.

“La consulta es si el club tuyo es asociado a la AFA para presentar una nota de no intención pero de consulta ante el IGJ. Nosotros tenemos los inversores extranjeros que vienen de la mano de la liga inglesa de fútbol. Esa es una de las partes, tenemos que tener las dos partes, la parte interesada a invertir y la parte que recibe la inversión. Es una presentación que se hace ante la IGJ, y ahí se traba como un conflicto (…) para meter el trámite, un papel, en la IGJ. Ya obviamente estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club”, le dice Juliana Santillán al directivo en el audio en cuestión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1876270729064579583?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1876270729064579583%7Ctwgr%5Ef31061b654405b73a03216a42659ca2185745e0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fveron-quiere-despegarse-javier-milei-y-aseguro-que-estudiantes-no-sera-una-sad-n593197&partner=&hide_thread=false WhatsApp escandaloso: la diputada @SantilanJuli223 le ofreció a un club convertirse en SAD aduciendo tener "todo arreglado" con Cúneo Libarona y el titular de IGJ



Podría incurrir en abuso de autoridad

Alega que es por mandato de @JMileihttps://t.co/ftnLLakmPj — doble amarilla (@okdobleamarilla) January 6, 2025

La diputada Juliana Santillán apeló a que Milei: “Necesita la conversión de los clubes en SAD”

“Nosotros necesitamos al club para hacer un trámite en la Justicia (...) que nos permite instalar o meter un expediente. Es un poco la figura del fideicomiso como quiere instalar Verón y creo que algo parecido quiere hacer Chiqui Tapia para las inversiones extranjeras. Pero todo al final te lleva a la conversión en SAD. Ósea, el Presidente necesita la conversión de los clubes en SAD”, agrega en otro tramo la diputada libertaria.

“Estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club. Estábamos con Arsenal, pero como son la vieja escuela de Grondona, tienen un poco más de cuidado, miedo, digamos. La palabra es miedo. Todo el mundo tiene miedo a la desafiliación de los torneos”, aseguró la diputada en el mensaje. En este marco, su delito se enmarca dentro del artículo 248 del Código Penal de la Nación, por excederse en el alcance y ejercicio de sus atribuciones.

Cabe destacar que el diputado Del Gaiso fue el mismo que denunció a Federico Beligoy, Pablo Toviggino y el árbitro Nicolás Jara. “El accionar objeto de la presente denuncia resulta prima facie constitutivo de los delitos de estafas y otras defraudaciones por los cuales Nicolás Jara, Federico Beligoy y Pablo Toviggino deberán responder como autores penalmente responsables”, sostenía la denuncia realizada en noviembre de 2024.

Rápidamente muchos usuarios de X comenzaron a responder ese audio, hablando de polémica y escándalo. Por su parte, Juliana Santillán se defendió y acusó “operación” en su contra. Y declaró que su misión es “cumplir con el deseo de nuestro gobierno de poner a la argentina en otro nivel, el en camino virtuoso de la inversión privada, del crecimiento de los clubes, bajo su propia elección”.

De todos modos, no se entiende la “necesidad” de Javier Milei de que los clubes de fútbol argentinos se conviertan en SAD. ¿Es una cuestión ideológica? ¿Es la pelea con Chiqui Tapia? ¿Hay algún 'negociado'?.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SantilanJuli223/status/1876321265381998688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1876321265381998688%7Ctwgr%5Ef31061b654405b73a03216a42659ca2185745e0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fveron-quiere-despegarse-javier-milei-y-aseguro-que-estudiantes-no-sera-una-sad-n593197&partner=&hide_thread=false Y a un dirigente que me contacto desesperado por la situación de su club. No solo es berreta, sino que demuestra EL MIEDO QUE LE TIENEN A LAS SAD, y a la libertad de los clubes a elegir su propio destino. Estoy siendo objeto de operaciones, y lo único que se busca es la… https://t.co/znGWYBFibw — Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) January 6, 2025

La polémica ya está echada...y también las suspicacias:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BiondiniCesar/status/1876321619741708454?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1876321619741708454%7Ctwgr%5Ef31061b654405b73a03216a42659ca2185745e0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fveron-quiere-despegarse-javier-milei-y-aseguro-que-estudiantes-no-sera-una-sad-n593197&partner=&hide_thread=false Muy complicado el audio de la diputada Santillán dirigido a un dirigente del Club Social y Deportivo Bancruz. Le ofrece convertirse en SAD, indica que tiene "todo aceitado" con el ministro Cúneo Libarona y le propone la "inversión" de un grupo inglés. Suena a negocio y no a… pic.twitter.com/fau10aTBwd — César Biondini (@BiondiniCesar) January 6, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RicBenedetti/status/1876325760547410094?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1876325760547410094%7Ctwgr%5Ef31061b654405b73a03216a42659ca2185745e0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fveron-quiere-despegarse-javier-milei-y-aseguro-que-estudiantes-no-sera-una-sad-n593197&partner=&hide_thread=false Whatsapp escandaloso: la diputada Santillán le ofreció a un club convertirse en SAD aduciendo tener "todo arreglado" con Cúneo Libarona y el titular de IGJ#BuenLunes https://t.co/WdEAPKc9O3 — Ricardo Raúl Benedetti (@RicBenedetti) January 6, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1876329041084514649?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1876329041084514649%7Ctwgr%5Ef31061b654405b73a03216a42659ca2185745e0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fveron-quiere-despegarse-javier-milei-y-aseguro-que-estudiantes-no-sera-una-sad-n593197&partner=&hide_thread=false Cosas a destacar:



-Chiqui Tapia busca exactamente lo mismo que está gente, pero con los suyos.



-"Todo termina en convertir en SAD, que es lo que el Presidente quiere" y menciona a Estudiantes, o sea digamos, los van a cagar a los del Pincha.



-"Estamos alineados con la IGJ" Es… https://t.co/63TzmvgIVe — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) January 6, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GimenezCarlosA/status/1876308123457396896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1876308123457396896%7Ctwgr%5Ef31061b654405b73a03216a42659ca2185745e0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fveron-quiere-despegarse-javier-milei-y-aseguro-que-estudiantes-no-sera-una-sad-n593197&partner=&hide_thread=false FÚTBOL: EL GOBIERNO CORRUPTO DE MILEI QUIERE METER LA SAD SEA COMO SEA



EL NEGOCIO LIBERTARIO AL DESCUBIERTO.



La diputada libertaria Juliana Santillán ya tiene todo arreglado con el Ministro de Justicia y la IGJ (inspección General de Justicia) para que de la aprobación. pic.twitter.com/NiYdwyuGnX — Alejandro Gimenez (@GimenezCarlosA) January 6, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/niqueco/status/1876338141193474111?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1876338141193474111%7Ctwgr%5Ef31061b654405b73a03216a42659ca2185745e0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fveron-quiere-despegarse-javier-milei-y-aseguro-que-estudiantes-no-sera-una-sad-n593197&partner=&hide_thread=false Re mafia este gobierno. Diputada oficialista Santillán habla de q ya tienen los inversores. Actúan como gestores de inversores extranjeros (ingleses) totalmente coordinados y con Milei como jefe. Ese uso del Estado como banda criminal con el q querían encarcelar a @CFKArgentina https://t.co/xx3VtvbU81 — Nicolás Lichtmaier (@niqueco) January 6, 2025

Qué dice la denuncia contra la diputada Juliana Santillán por “abuso de autoridad”

El diputado Facundo Del Gaiso denunció por “abuso de autoridad y violación a sus deberes de funcionario público” a la diputada Juliana Santillán. La denuncia será investigada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 y fue presentada tras el audio que reveló Doble Amarilla.

Esto último está especificado dentro de los hechos que describe el legislador en su presentación ante la Justicia y fueron calificados como graves. En esa línea, sostiene que Santillán “deberá responder como autora penalmente responsables”.

Según el Código Penal de la Nación, el delito de “abuso de autoridad” (art. 248) está vinculado a “el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. En caso de confirmarse su culpabilidad, Julieta Santillán podría ser condenada a prisión “de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo”.

Verón rechazó la SAD pero justificó el acuerdo con Forest Gillett

Verón también aseguró que cualquier intento de imponer un modelo contrario a los valores e intereses del club habría sido rechazado de plano: “Si Tofoni o quien sea quisiera obligar a Estudiantes a algo, no nos hubiéramos subido nunca a este acuerdo”.

Aunque reconoció que las diferencias de opinión y la polémica pueden generar confusión, el exfutbolista y actual dirigente reiteró su compromiso con la identidad y autonomía de Estudiantes, destacando que el convenio con Gillett busca garantizar sustentabilidad económica sin sacrificar los principios que caracterizan al club.

Más notas de Golazo24

Pablo Moyano metido de lleno en el fútbol: ¿Bye bye a la política?

San Lorenzo: Un jugador se va a Inter Miami CF de una insólita manera

Quién será el arquero de Boca para el Mundial de Clubes

¿Boca o River? Quién pierde más por sus convocados al Sudamericano Sub 20

Sebastián Domínguez quiere un Vélez competitivo y marcó 4 objetivos para 2025

Qué programa hará la nueva figura de ESPN que pegó el portazo en TyC Sports