Pablo Moyano metido de lleno en el fútbol: ¿Bye bye a la política?

A partir del 2025, el objetivo de Camioneros será ascender a la Primera B Metropolitana. El club tiene tan solo 15 años de historia y buscará meterse en la tercera división del fútbol argentino (lugar donde ya estuvo, pero con compitiendo contra los clubes del interior).

image.png

Independientemente de su "desaparición" de la política y acercamiento al fútbol, Infobae habla de que "siguen circulando fuertes versiones que lo dan a Pablo Moyano como posible candidato a diputado nacional del PJ por la provincia de Buenos Aires, impulsado por la presidenta del partido, Cristina Kirchner, y su hijo Máximo"

Los Moyano y el fútbol

Pablo no es el primer Moyano que se mete de lleno en el mundo del fútbol. Tanto su hermano menor Facundo como su padre Hugo (y él mismo), estuvieron metidos en política de clubes.

En diciembre de 2024, Facundo Moyano confirmó que "que no haya dirigentes dentro del mundo Alvarado no es algo de lo que me tendría que hacer cargo". El político estuvo vinculado al club durante varios años. Supo ser presidente, vicepresidente y vocal del club marplatense (él también nació en La Feliz). “Acá no hay nadie indispensable. Cada uno tiene una vida, por eso no estaba en Mar del Plata y fui vocal. Nosotros seguimos sosteniendo los sponsors. No soy el papá de Alvarado, soy un socio más", agregó, haciendo alusión a que puede estar metido en la política del club pero no depende exclusivamente de él.

La historia de Hugo Moyano, padre de Pablo, en Independiente, es algo más conocida. Ha sido presidente 8 años del club de Avellaneda y así como ha ganado cosas, ha sido deficitario en otras.

image.png

La Copa Sudamericana 2017 fue lo más destacable en el haber pero en el debe han habido muchas: un pasivo que según el último balance de la gestión era de 4600 millones de pesos, la acumulación de juicios en que Independiente era demandado, inhibciones de FIFA y una extraña política de incorporaciones. Cecilio Domínguez salió 5,3 millones de dólares, Fernando Gaibor 3,4 millones y Alexander Barboza 3,3 millones, entre otros. Estos jugadores le dieron un nulo aporte desde lo futbolístico y encima fueron firmados por sueldos altos en dólares.

Camioneros, a priori, pareciera manejarse por el camino de la austeridad y Pablo Moyano está metido de lleno en eso. Será interesante ver cómo continúa con el "legado familiar" en el fútbol y si decide o no volver a la política.

Más contenido en Golazo24

¿Boca o River? Quién pierde más por sus convocados al Sudamericano Sub 20

Sebastián Domínguez quiere un Vélez competitivo y marcó 4 objetivos para 2025

Qué programa hará la nueva figura de ESPN que pegó el portazo en TyC Sports

Lautaro Martínez perdió una final insólita: Milan remontó un 2 a 0 y es campeón

El artículo 18 del Reglamento de FIFA obliga a Boca Juniors (texto completo)

Quién será el arquero de Boca para el Mundial de Clubes