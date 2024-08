Gustavo Alfaro renunció en Costa Rica pero no pierde el tiempo

image.png Gustavo Alfaro ejecutó la cláusula de rescisión y no es más el DT de Costa Rica. Claudio Vivas lo reemplazará.

La carta de Gustavo Alfaro

"Me toca hoy la difícil decisión de cerrar un proyecto. Por lo general, en el fútbol, las decisiones son en sentido contrario. Suelen ser los dirigentes quienes interrumpen un proceso, no los entrenadores", comenzó. Y agregó: "Más allá que las razones de esta decisión son diversas, mi intención no solo es comunicarla, sino agradecerles a todas las personas que durante estos más de nueve meses, nos permitieron realizar nuestro trabajo".