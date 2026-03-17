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Champions League: Manchester City 0-1 Real Madrid, en busca de la remontada

Manchester City recibe a Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, busca remontar el 3-0 de la ida.

17 de marzo de 2026 - 14:44
Champions League: Manchester City-Real Madrid, en busca de la remontada

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Manchester City-Real Madrid: Toda la previa de los octavos de Champions League

Vuelve la Champions League y regresa con las revanchas de los octavos de final, entre martes y miércoles se definirán los 8 equipos que pasarán a cuartos de final de esta edición de 2026 y esta tarde uno de los duelos estelares es Manchester City- Real Madrid. Este será el partido que le traeremos en vivo.

La ida fue un contundente 3-0 del Real Madrid con 3 goles de Federico Valverde, el uruguayo sorprendió con su primer triplete y encima en que partido. Ahora los de Guardiola buscarán igualar la serie y para eso ponen toda la carne en el asador, además seguramente saldrán con todo desde el inicio del partido.

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El encuentro arrancará a las 17hs de Argentina, en el horario estelar (antes jugarán Sporting Lisboa y Bodo Glimt), y se podrá ver en ESPN y Disney Premium. Las formaciones de los equipos serán las siguientes:

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Nico O'Reilly; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

Champions League: El resto de los partidos del martes

La jornada de Champions League arrancará temprano en este martes, ya que a las 14:45hs de Argentina se enfrentarán Sporting de Lisboa y Bodo Glimt. En la ida en Noruega fue victoria local por 3 a 0, dando otra sorpresa en esta Champions League.

A las 17hs además del partido entre el City y Madrid jugarán Chelsea y PSG. El conjunto francés goleó al inglés por 5-2 en París en la ida y complicó las chances del equipo londinense de meterse entre los 8 mejores.

El último duelo de las 17hs será Arsenal y Bayer Leverkusen y jugarán en Inglaterra. En la ida jugada en Alemania empataron 1 a 1 y esta es la serie más pareja y la única, digamos, que no está liquidada, ya que el resto de los partidos tiene una diferencia de 3 goles, algo difícil de levantar.

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Goooooool del Real Madrid, Vinicius

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Penal para Real Madrid por VAR y roja a Silva

Se complica el City que queda casi condenado. Silva sacó la pelota con el codo y se fue expulsado.

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Partido intenso en 10 minutos

Primero lo tuvo Valverde en el minuto de juego, y luego fueron ida y vuelta y ambos estuvieron cerca de anotar. En un partido así se le complica al City para la levantada.

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Final del primer suplementario, Sporting golea y clasifica

El conjunto portugués gana 4-0 y el sueño del Bodo Glimt se está terminando.

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Arranca el partido

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Sporting y Bodo al suplementario

El conjunto protugués ganó 3-0 en los 90 reglamentarios y ahora jugarán 30 minutos más, si continúan empatados irán a penales.

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Sporting hace el milagro

A falta de 10 minutos el Sporting Lisboa se pone 3 a 0 y empata la serie. Ahora están 3-3 en el global y van al suplementario.

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Final del primer tiempo Sporting 1-0 Bodo Glimt

Al término de los primeros 45 minutos el conjunto portugués le gana 1 a 0 a la sorpresa noruega con gol de Goncalo Inacio, pero no le alcanza ya que en la ida el Bodo se impuso 3-0. Veamos que pasa en la segunda parte.

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Todos los partidos de hoy

  • 14:45hs - Sporting Lisboa-Bodo Glimt (0-3 ida)
  • 17hs - Manchester City-Real Madrid (0-3 ida)
  • 17hs - Chelsea-PSG (2-5 ida)
  • 17hs - Arsenal-Leverkusen (1-1 ida)

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Posibles formaciones City-Madrid

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Nico O'Reilly; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

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