Uruguay: Al borde del KO y Cavani/Giménez la pudrieron

El camino de la Selección Uruguaya de fútbol hacia Qatar 2022 no fue un lecho de rosas. El plantel que en ese entonces dirigía Washington Tabárez tambaleó durante todo el viaje hacia la clasificación, que terminó llegando con Diego Alonso -actual entrenador- y en la posición número 3, superando así a Ecuador, gran revelación en aquella etapa y de muy buen papel actual en el Mundial.

El proyecto de Alonso es una continuidad de lo que fue el 'Maestro' Tabárez. Una línea de cuatro muy fuerte en el fondo; un mediocampo que mezcla algo de juventud con un poco de experiencia, y arriba más mezcla entre experimentados y futbolistas jóvenes.

Los nombres pueden llegar a variar, pero las formas no. Uruguay se reduce a correr mal -porque no cubre bien los espacios ni retrocede bien para marcar- y a pegar patadas. Eso hizo ayer. Ante Portugal, ayer (28/11), cuando la 'Celeste' tuvo la pelota... cri cri. Sin ideas. La chance más clara llegó en los pies del ex Boca y actual Tottenham Hotspur, Rodrigo Betancur.

El volante de 25 años apiló portugueses y definió ante la salida de Diogo Costa, quien tapó muy bien ese balón sobre el cierre de la primera mitad. Betancur es de los pocos 'rescatables' y que han dado la cara por su equipo.

Aún así, el marcador final en la segunda presentación uruguaya fue 0-2 ante los lusos, por un doblete de Bruno Fernandes, pese a que el primer tanto Cristiano Ronaldo lo haya festejado como propio.

Cavani y Giménez contra Alonso

El delantero del Valencia y el defensor del Atlético de Madrid, Edinson Cavani y José María Giménez, no tuvieron pelos en la lengua cuando se les preguntó por el análisis de la dura derrota de su equipo ante Portugal.

El goleador reaccionó cuando le preguntaron por qué los ríoplatenses no tienen respuestas dentro de la cancha.

Hay que preguntarle a Alonso. Te va a poder hablar tácticamente. Son partidos de fútbol. A veces las cosas salen, a veces no. Dejar puntos así, que a veces cuenta. Perder puntos en un Mundial es complicado Hay que preguntarle a Alonso. Te va a poder hablar tácticamente. Son partidos de fútbol. A veces las cosas salen, a veces no. Dejar puntos así, que a veces cuenta. Perder puntos en un Mundial es complicado

"La verdad que te queda un sabor amargo por perder, sabiendo que potencialmente podemos dar más. Ahora hay que corregir y preparar el próximo partido como una final. Es la chance de poder dar el paso", agregó el ex Paris Saint Germain.

image.png Edinson Cavani y Cristiano Ronaldo, luego del Uruguay 0-2 Portugal. (Foto: NA).

En tanto, Giménez habló en tono de queja. "Pasó lo mismo que en el primer partido, no salimos a ganar; entramos un poco dubitativos con el fútbol nuestro, que sabemos que tenemos. y a veces, por más que nos cueste, está. Es una de las facetas que todavía no la sacamos a pleno en los partidos y la verdad es que queda mucha amargura".

"Tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores y no podemos largarnos para aportar el fútbol que realmente tenemos. Es una pena, pero bueno, con Ghana vamos a dejar el alma para clasificarnos a octavos", sostuvo.

Sobre el partido ante Ghana, afirmó: "Primero tenemos que cambiar la cabeza para entrar a la cancha con las ideas claras, sabiendo la necesidad que tenemos".

image.png Josema Giménez también la pudrió contra Diego Alonso, DT de Uruguay.

Qué necesita Uruguay para clasificar a octavos de final

Para seguir con vida en el Mundial Qatar 2022, los charrúas deben ganarle a Ghana (2/12) y esperar que Corea del Sur (1) no venza a Portugal (6) o bien que lo haga por una diferencia de dos goles que sea menor a su eventual triunfo.

En el mejor de los casos, de conseguir su boleto como H2, el seleccionado rioplatense jugará octavos casi con seguridad ante el pentacampeón Brasil, que tiene prácticamente garantizado el primer puesto del Grupo G.

Más contenidos en Urgente24

La serie turca que explotó en Netflix sobre lazos familiares

Diego Cormick y lo esperado inesperado de Irina Hauser

Telefe le robaría figura a América TV y Rivadavia ya decidió

La Cámpora quiere más control: qué piden administrar ahora

Homenaje a Ginés: de quién fue la idea y quién faltó al acto