Otro boicot a Qatar 2022: París no transmitirá partidos públicamente

Este decisión trajo opiniones a favor y en contra en las redes sociales.En Twitter, algunos usuarios remarcaron la "hipocresía" de Dinamarca al ir a disputar el torneo que engloba a todo el mundo. "Me parece patético. Si no estás de acuerdo con el país que lo organiza, no vayas. Vas de reivindicativo pero a la vez coges los millones que te dan por jugarlo", posteó un user. Otros, destacaron el gesto en contra de la organización qatarí.