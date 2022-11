Octavos de final: Próximo partido de Argentina en Qatar 2022

Argentina por fin se impuso contra Polonia en un 2 a 0 en el cierre de la fase del grupo C. La Selección liderada por Scaloni no solo consiguió liderar el grupo, sino también meterse en los octavos de final de Qatar 2022. Un contexto futbolístico que hasta hacía una semana se veía bastante complicado, pero no imposible. Ahora Australia yace en el horizonte.