Urgente24 no es William Gallas pero sí que la vio con el Chelsea

¿De quién es la culpa de las pésimas contrataciones de jugadores, del DT Pochettino o del dueño Boehly?

Las recientes contrataciones del Chelsea han dado de qué hablar por las exacerbadas sumas invertidas en futbolistas que, a priori, no parecían valerlo, enfrentándose así al hipotético (pero probable) peor de los escenarios, en donde los deportistas no le dieran retorno al club en la cancha, que se reduzca el valor de su ficha y que, para colmo, los blues sigan inmersos en el desastre deportivo del que no pueden salir.