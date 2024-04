Un jugador de La Scaloneta puede ser campeón en Alemania

Exequiel Palacios estuvo en el banco de suplentes y avanza en su recuperación

image.png Exequiel Palacios

Las buenas noticias de hoy no solo fueron el boleto a la final, sino también el hecho de que Palacios volvió a estar en el banco de suplentes. Es que el ex volante de River Plate sufrió una lesión muscular a fines de enero que lo marginó de las canchas algunas semanas, y para este partido estuvo nuevamente en el banco de suplentes. Finalmente no sumó minutos, pero se ilusiona con llegar a la gran cita.