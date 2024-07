Un reconocido periodista fulminó a Chiqui Tapia: "Todo lo que está mal"

Fue tal el revuelo que generó el video en redes sociales, que el propio presidente de AFA, que jamás declara entrando en polémica, publicó en su cuenta de Twitter una foto en tono de broma con Nakis y él sosteniendo una toalla. "Jajaj estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha", escribió Chiqui ante la respuesta de un usuario.