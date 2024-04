Salomón Rondón se liberó de una relación tóxica y es goleador en México

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Tuzos/status/1784767413684453792&partner=&hide_thread=false | Nuestro cuarto campeón de goleo en @LigaBBVAMX:



¡Salomón Rondón fue uno de los líderes de goleo del Clausura 2024 con sus 8 anotaciones!



Salomón los marcó en 1291 minutos jugados.#PachucaSomosTodos pic.twitter.com/6DCGfQgeFy — Club Pachuca (@Tuzos) April 29, 2024

Rondón venía de River en donde disputó algunos partidos como titular pero indudablemente, no era lo mejor para él. Esto mismo se reflejó en el amistoso disputado entre los Millonarios y Pacucha en enero, donde el venezolano se peleó con muchos ex compañeros. Además, el goleador del torneo en Argentina es nada menos que Miguel Borja, colombiano del conjunto de Núñez, por lo que Salomón y River no se extrañan mutuamente.