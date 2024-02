¿Por qué Boca no le gana a nadie? Riquelme, Martínez y el plantel, apuntados

image.png Juan Román Riquelme. (Foto Clarín).

Riquelme es un hombre de fútbol. Regresó al club en 2019 para desbancar al reinado macrista de Daniel Angelici y de Mauricio Macri, y supo ganarle con creces en ambas elecciones. La más reciente en diciembre de 2023, en unos comicios que fueron históricos para la institución por el choque entre Román y MM.

No obstante; la responsabilidad mayor del ídolo boquense cuando desembarcó en Boca Juniors en forma de dirigente era (y sigue siendo por más que ahora sea presidente), todo lo referido al fútbol:

Lo de JR es un fracaso rotundo en materia de refuerzos. La mayoría de los que incorporó no le rindieron. Exceptuamos los casos de Sergio Romero, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Luis Advíncula y Miguel Merentiel.

Algunos estuvieron directamente mal apuntados como Javier García, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Esteban Rolón, Juan Ramírez, Diego González y Nicolás Orsini.

Y por último hubo apuestas que no resultaron: Carlos Zambrano, Pol Fernández, Martín Payero, Óscar Romero, Darío Benedetto y Norberto Briasco.

image.png Lema, Zenón y Lautaro Blanco, las incorporaciones de Boca en 2024. Ninguno lleva calificación hasta ahora porque no han jugado lo suficiente, pero fueron de lo mejorcito en lo que va del año.

Como ventas destacadas en la gestión Riquelme aparecen Valentín Barco (10M USD), Alan Varela (8M USD), Nicolás Capaldo (4,5 M USD).

Muchos hinchas lamentan las salidas de futbolistas libres como Agustín Rossi, Carlos Izquierdoz, Nahuel Molina Lucero, Cristian Pavón y Eduardo Salvio.

Diego Martínez

JRR confió en Diego Martínez y lo llamó para el cargo de deté. Sobre él recae la presión de que Boca juega pésimo hace cuatro años y monedas (la duración del gobierno de Riquelme).

Es muy extraño el 'caso Boca', en donde parece que los de adentro siempre están mal y que la solución la tienen todo el tiempo los de afuera. En primer plano lo sufren los hinchas, quienes padecen la falta de funcionamiento del equipo.

Sin embargo Martínez no deja de ser alguien que no está enteramente 'probado' o que destaque por su experiencia. Destacó en Estudiantes de Caseros, Tigre y Huracán; pero la prueba de dirigir a un gigante como Boca Juniors no la puede soportar cualquiera.

image.png Diego Martínez, director técnico de Boca Juniors. (Foto: NA).

Este jueves (1/2), en el empate 1-1 ante Sarmiento de Junín, Martínez equivocó los caminos de entrada con el dibujo táctico (4-4-2): ubicó a Luca Langoni como volante por la derecha -posición ajena al chico de 21 años- para justificar la entrada de Edinson Cavani, que erró tres ocasiones claras de gol.

De antemano se veía venir que Langoni no se iba a sentir cómodo en esa posición, ya que lo encierra en la banda. Pero llama la atención cómo se deshizo tan velozmente de Ezequiel Bullaude, quien pasó de ser titular ante Platense a ni siquiera ingresar en el segundo tiempo para salvarle las papas ante el 'Verde'...

El plantel

Boca dejó escapar dos puntos ante Sarmiento, así como hizo versus Platense, dos rivales, a priori, accesibles en el fixture.

En este análisis de responsabilidad compartida los jugadores no quedan eximidos.

Es cierto que Riquelme y Martínez planificaron mal el mercado de pases del 'Xeneize', debido a que no pensaron en incorporar a un '8', un '5' y un volante creativo (aún teniendo en cuenta las ausencias de los convocados Equi Fernández y Cristian Medina), y también a un delantero por afuera. Pero en el plantel azul y oro hay niveles preocupantes y que son cosa vieja.

image.png Boca extraña horrores a la dupla Fernández-Medina.

Frank Fabra, Jorman Campuzano y Guillermo "Pol" Fernández son los tres más apuntados por la hinchada. Y con razón. El defensor no da garantías en la defensa, el segundo estorba a sus compañeros con puros pases hacia atrás y también a los costados, y el último no pesa ni en ataque ni en defensa. Todos fueron silbados en el Nuevo Gasómetro.

Edinson Cavani es otro jugador que quedó en el ojo de la tormenta. El uruguayo tuvo un mal 2023 y comenzó torcido en 2024. Ante Sarmiento de Junín desperdició tres chances claras de gol y luego salió lesionado (aunque el entrenador Diego Martínez lo haya desmentido).

El 'Matador' se lastimó solo en su intento por definir frente al arquero Fernando Monetti, previo al empate de José Mauri en el 72' de partido. Llama poderosamente la atención que pidió el cambio luego del tanto del club juninense y no antes...

Pocos apuntes positivos para Boca Juniors luego del 1-1 ante Sarmiento: