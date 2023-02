Insólita defensa: Riquelme va al rescate del hundido Ibarra

INSOLITADEFENSARIQUELMEVAALRESCATEDELHUNDIDOIBARRAFOTO2.jpg Juan Román Riquelme brindó un extenso reportaje y realizó una insólita defensa al técnico Hugo Ibarra que quedó “en la cuerda floja” por malos resultados.

“Ningún equipo del fútbol argentino juega lindo, pero van tres fechas y es lógico, se paró mucho tiempo. El año pasado tuvimos la suerte de ganar los dos torneos, el equipo compite. Lleva un parate importante como todo el fútbol argentino pero hay un plantel de hace tiempo y tenemos que tener un orden más claro. Queremos jugar mejor y no tengo dudas de que lo vamos a hacer”, analizó.

El tema del nivel futbolístico llevó a Riquelme a extenderse en el análisis: “El fútbol me gusta, soy hincha de mi club. Nos tocó jugar con Racing, nos tocó jugar tres partidos de la Liga y pienso como jugador... Si a mí me costaba volver después de tres meses, hay que entender que hubo un parate muy raro por el tema del Mundial”.

“El primer tiempo ante Central Córdoba en nuestro estadio lo hicimos bien, el segundo tiempo no. Contra Atlético Tucumán tuvimos minutos buenos y otros no. Miro todos los partidos, no hay partidos buenos, todo el fútbol argentino sufre el parate que hubo”, añadió.

Después le preguntaron sobre el nivel del colombiano Sebastián Villa, quien fue expulsado por agredir a un jugador de Talleres de Córdoba y será suspendido esta tarde.

“Villa anda preocupado, es lógico, se lastimó la rodilla antes de finalizar el torneo pasado, paró 2 meses, jugó poquitos minutos contra Gimnasia en La Plata y ante Independiente, y luego vino el parate del mundial. Lleva 6 meses sin competir y es lógico que le va a costar agarrar ritmo”, expresó.

“Nos ayudó mucho Sebastián el año pasado, estando a 5 puntos ha sido muy importante contra Gimnasia y contra Independiente, cuando hizo un gol de tiro libre. Es un jugador de una categoría inmensa y está sufriendo el parate. Cuando agarre ritmo, nos dará muchas soluciones y muchas alegrías”, añadió Riquelme.

Consultado por los juveniles y su participación en la primera de Boca, expresó que “están jugando todos, (Exequiel) Zeballos se lastimó de nuevo y ahora tendrá otro parate. Hizo toda la pretemporada bien y esperemos que cuando vuelva tengamos en claro que cuando el médico le da el alta le tomará treinta a cuarenta días más volver a jugar, habrá que tener paciencia”.

El elenco auriazul atraviesa un duro momento con el “Negro” al frente del primer equipo. La estadística -más que preocupante- marca que los boquenses ganaron tan solo 2 de los últimos 9 partidos oficiales que disputaron.

Al cuadro azul y oro le cuesta el retroceso, la marca, crear peligro y convertir goles. Ante este panorama y con números que preoupan a más de uno, Ibarra le otorgó dos días libres al plantel post derrota contra Talleres de Córdoba, el pasado sábado 11/02.

Desde afuera se ve a una institución que se acostumbra al “cómo sea” en la victoria o en la derrota. Las formas importan. Hay dos maneras de perder:

1. Una es jugando relativamente “bien”, sumándole garra y empuje,

2. La otra es la de Boca, es decir, sin demostrar ganas de jugar ni destellos de futbolísticos.

El próximo domingo, (19/2), el “Xeneize” deberá dar vuelta la página y sumar de a tres ante el Platense de Martín Palermo, quien será agasajado con una ovación y un recibimiento especial que planea la dirigencia de Boca.

La palabra de Ibarra el miércoles 15/02

“Disculpenme, a veces hay que tener la cabeza fría para hablar y el fin de semana no la tenía. Así que les pido disculpas a todos ustedes -los periodistas- porque siempre hablo”, comenzó diciendo Ibarra, quien se refirió a su ausencia en la rueda de prensa el pasado sábado 11/02 post caída en Córdoba.

“Duele la derrota. Sé perfectamente que no jugamos un buen partido. Después de tres meses de inactividad es difícil para el jugador de fútbol entrar y rendir. Me pasó como jugador”, sostuvo.

El ex lateral derecho afirmó: “Tengo la tranquilidad de que el equipo va a salir bien. Hay que tener paciencia”.

Habría que recordarle al DT de Boca el lugar de privilegio que tiene y la presión que también conlleva su puesto. Saliendo del exitismo argentino -que exige ganar y solo ganar- aquí se plantea otro escenario: las maneras. Los boquenses no encuentran el rumbo y, lo que más dolió entre los hinchas de la derrota ante Talleres, fue el desgano de los jugadores.

La “paciencia” del público y de la que el técnico habla está depositada en los jóvenes. En los Alan Varela, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Luca Langoni o en Exequiel Zeballos, que son quienes más dan la cara por el equipo.

De cara al compromiso frente al “Calamar”, Hugo Ibarra paró en la mañana de este jueves (16/03) en la práctica de fútbol un equipo con cuatro variantes respecto del que viene de perder 2-1 ante Talleres en Córdoba.

El once que alineó Ibarra en la práctica realizada en el predio de Ezeiza formó con Sergio Romero; Luis Advincula, Bruno Valdez, Nicolás Figal y Agustín Sandez; Ezequiel “Equi” Fernandez, Alan Varela, Guillermo “Pol” Fernández; Óscar Romero; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

Luego ingresaron Cristian Medina por Alan Varela, posicionándose el “Equi” Fernández como volante central; y Martín Payero por el paraguayo Romero.

Como se preveía, el director técnico metió mano en el equipo después de no encontrar una línea de juego en el comienzo de la temporada, que se agravó con la derrota del fin de semana pasado en Córdoba.

Si mantiene este once, serán cuatro los cambios para enfrentar a Platense, con respecto al conjunto que cayó ante la “T”: Sandez por Frank Fabra, “Equi” Fernández por Juan Ramírez; y las obligadas de Langoni -por el suspendido Sebastián Villa- y Merentiel por el lesionado Nicolás Orsini.

Las variantes más llamativas son la salida de Frank Fabra, uno de los titulares que parecía inamovible; y que probara en parte de la practica con Cristian Medina en el mediocampo, quien solo tuvo minutos ante los tucumanos en esta temporada.

El defensor colombiano, a quien Boca le dio permiso para jugar con su selección, fue el capitán en el empate sin goles ante Estados Unidos en un amistoso, por lo cual no estuvo en la victoria ante Atlético Tucumán. Después, tuvo un mal desempeño tanto contra Central Córdoba de Santiago del Estero como ante Talleres.

En los dos días de entrenamiento que restan antes de recibir a Platense, se verá si Ibarra mantiene su postura o si solo es una “alarma” para un futbolista que el año pasado fue uno de los puntales del bicampeón argentino.

En cuanto a Medina, de 20 años, nadie lo tenía en cuenta como una de las posibles alternativas, más allá de que el año pasado fue titular en la levantada del equipo boquense hacia el título.

Esta vez ingresó por Varela, otro de los que parecía “intocable” para el cuerpo técnico, y jugó como volante por izquierda, pasando el “Equi” Fernández como volante central.

La salida que no sorprendió a nadie en el “mundo Boca” fue la de Juan Ramírez, ya que era el futbolista más cuestionado por los hinchas y su nivel siempre estuvo lejos del que mostró en 2020, cuando llegó al club de la Ribera.

El plantel de Boca volverá a trabajar este viernes (16/02) desde las 9 en Ezeiza y se verá entonces si el cuerpo técnico mantiene la formación que este mismo jueves (17/02) comenzó la práctica de fútbol. Y el sábado, en el predio de Casa Amarilla, en el último entrenamiento de la semana, quedará confirmado el equipo.

En otro orden, se espera para la tarde de este jueves (16/02) o este viernes (17/02) la resolución por parte de los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para saber si se levanta la clausura de la tribuna Sur alta de la Bombonera.

Tras la inspección realizada este último miércoles 15/02 por autoridades de la CABA, la dirigencia “xeneize” se mostró optimista al asegurar que presentaron toda la documentación pertinente y reparado las grietas de esa tercera bandeja. Por eso Boca espera una determinación para poder contar nuevamente con una tribuna que tiene capacidad para 5 mil simpatizantes.

Boca recibirá a Platense desde las 19.15 este domingo (19/02), por la cuarta fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Silvio Trucco.

"VA A SER UN AÑO MUY DIVERTIDO...": Juan Román #Riquelme, IMPERDIBLE sobre #Ibarra y #Boca

