¿Juan Román Riquelme es astuto o se traiciona? Afuera los '10' de Boca

El otro oriental, Miguel Merentiel, se las supo rebuscar para convertir goles en 2023 (hizo 18, el máximo artillero). A pura potencia y con frialdad para definir frente al arco, 'La Bestia' consiguió meterse a los hinchas de Boca en el bolsillo.

image.png Miguel Merentiel, figura de Boca Juniors. (Foto: Noticias Argentinas).

El Boca de Diego Martínez: ¿Con o sin enganche?

Año Nuevo. DT nuevo. Vida nueva. ¿Esquema nuevo?

Con la llegada de Martínez a Brandsen 805 se vislumbraba que el equipo volvería a los esquemas más clásicos o tradicionales del fútbol: 4-4-2 o 4-3-1-2. No a los 4-3-3 de Jorge Almirón, Hugo Ibarra, Sebastián Battaglia o, más lejano en el tiempo, Guillermo Barros Schelotto.

Bastaba con repasar mínimamente los dibujos tácticos que el entrenador había utilizado en Tigre o Huracán, sus dos últimos clubes dirigidos, para saber que la clave estaría por ahí.

Sin más; Diego Martínez afrontó los primeros compromisos de Boca en el año con Ezequiel Bullaude como bandera del ataque, junto a Luca Langoni y a Merentiel.

image.png A Boca le faltó fútbol en Vicente López y rescató apenas un empate.

El deté piensa a Bullaude como el encargado de crear jugadas de gol, de pisar el área desde atrás y convertir, pero también de comprometerse con la presión en la salida rival.

El director técnico con pasado en las inferiores del Xeneize aqueja un problema que data desde hace años: el déficit de gol que aportan los mediocampistas.

Y es por eso que, en los últimos días del mercado de pases, el club está realizando movimientos constantes en su plantel. Y mucho tiene que ver con este volante creativo o enganche/enlace que Diego Martínez precisa.

El puesto

Como bien mencionamos al principio, la número '10' fue un activo muy valioso de la institución de la Ribera. Y decimos "fue" porque se devaluó tanto el dorsal (que a fin de cuentas no es más que eso, un dorsal), pero también la posición, la función, es decir, el aporte dentro del armado del equipo.

Previo a Cavani; la diez la llevaron: Óscar Romero, Eduardo Salvio, Carlos Tévez (3º ciclo), Edwin Cardona, Ricardo Centurión, Tévez (segundo ciclo), Nicolás Lodeiro, Luciano Acosta, entre muchos otros...

image.png Carlos Alberto Tévez, el gran último jugador en llevar la '10' de Boca.

De todos ellos, por características, podemos tomar como enganches a Romero, Cardona y ratitos de Lodeiro y Acosta. Y ello es porque el fútbol cambia, los esquemas cambian, todo cambia.

Lo que nuestros antepasados conocieron como enganche hoy casi no existe, está en peligro de extinción.

El fútbol del Siglo XXI es más versátil, vertiginoso, veloz. No suele dar espacio ni lugar a la pausa, a ponerla bajo la suela, a aguantarla poniendo el cuerpo.

Y eso es algo que Juan Román Riquelme sabe porque es un hombre de fútbol, pero aún no termina de resolver qué es lo que quiere para el Boca 2024. Si rescatar el puesto o seguir la flecha del deporte moderno.

Romero, Taborda, Molinas y Florentín

En esta venta de pases sonó el nombre de Luka Romero (AC Milán) para reforzar a Boca Juniors. Finalmente no se dio porque CABJ pretendía un préstamo superior a seis meses y los italianos no aceptaban una duración de cesión mayor a esa. El mexicano naturalizado argentino usa la '10', sí, pero no es el tipo de '10' que era Román, pues ya casi no existen como JRR.

Pero insistimos en que no se trata de comparaciones de deportistas de la talla de Riquelme, sino a su forma de jugar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioOle/status/1750281069297824092&partner=&hide_thread=false LUKA ROMERO EXPLICÓ POR QUÉ NO LLEGÓ A BOCA



"Lo de Boca fue algo entre clubes que no se pusieron de acuerdo. Solicité salir a jugar para tener minutos y sentirme importante". pic.twitter.com/3SSU374fym — Diario Olé (@DiarioOle) January 24, 2024

Descartado Romero; Boca aún debía decidir qué hacer con Vicente Taborda y Aarón Molinas, dos chicos no tan chicos.

Taborda tuvo un gran andar en el Platense versión 2023 de Martín Palermo, motivo por el que el Xeneize decidió repescarlo en el último semestre del año pasado. No obstante, el gualeyo casi no vio minutos en Primera y fue enviado -mayormente- a la Reserva.

Y para colmo, Jorge Almirón, ex DT del CABJ, lo puso en la final de la Copa Libertadores de América para darle vuelta el encuentro a Fluminense.

El manejo del cuadro auriazul con Vicente Taborda es un reflejo de improvisación y negligencia. Porque el joven tiene condiciones, pero el escenario propuesto siempre fue adverso para él.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/palermismo/status/1748723407464611868&partner=&hide_thread=false 1) Lo dan a préstamo

2) Se gana la titularidad y es figura del equipo

3) Interrumpen el préstamo 6 meses antes

4) LO MANDAN A LA RESERVA

5) Lo meten en la FINAL DE LA LIBERTADORES para dar vuelta el partido

6) Lo mandan de nuevo a Platense



VERGONZOSO lo que hizo Boca con Taborda pic.twitter.com/i2VC60nLrk — Palermista (@palermismo) January 20, 2024

Caso Aarón Molinas. Se hablaba muy bien del mediocampista por sus dotes con la pelota entre los pies, ergo, similitudes con Román: pisada, pegada, etc.

Tuvo mucha participación en el Boca de Sebastián Battaglia (2021-2022). Luego, con el cambio de entrenador a Hugo Ibarra pasó a ver menos acción y se terminó marchando a Tigre, en donde fue dirigido precisamente por Diego Martínez.

En su paso por Victoria desentonó pero le alcanzó para convertir su bautismo de gol en Primera División. Mostró algunas pinceladas pero poco más...

Con el nombramiento de Martínez en Boca Juniors, se creía que la hora de Molinas en su cuna de nacimiento finalmente habría llegado, pero no resultó de tal manera. El futbolista se despidió en las redes sociales. Jugará en Defensa y Justicia.

Embed - Aaron Molinas on Instagram: "Por este mensaje me paso a despedir. Agradecerles a todas las personas del club con las que compartí de Infantiles a Primera División. Compañeros, utileros, cocineros, todos los CT,cuerpo médico,empleados del club y dirigentes. Agradecerles por las enseñanzas y buena predisposición del día a día compartido. Me llevo muchos amigos a los que quiero mucho. También agradecerles a los Hinchas de Boca por el apoyo y aprecio que me brindaron siempre y no voy a olvidar. Me voy feliz de haber disfrutado mucho, del poder cumplir el sueño de debutar y jugar en la bombonera con la camiseta de Boca Seré un bostero más alentado desde donde esté. Muchas gracias Boca!! " View this post on Instagram A post shared by Aaron Molinas (@aaronmolinas16)

Y llegamos así a Gabriel Florentín, nombre que apareció este martes (30/1) en los portales de noticias deportivas y también en las redes sociales del 'Mundo Boca'.

En el marco del partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2021 entre Argentinos Juniors y River Plate, el volante se refirió a lo que significa llevar la 10 en su espalda y mencionó a un referente para él. “Es un orgullo. De chico miraba mucho a Riquelme. Soy fanático”, afirmó a Como te va.

Actualmente, el oriundo de Laferrere es jugador del FC Orenburg de Rusia, cuyo club tiene el 50% de su pase y con contrato hasta 2025. El Consejo de Fútbol del Xeneize ya inició tratativas con el elenco ruso para intentar contratar a préstamo por un año -con opción de compra-.

Se estima que podría competir con Ezequiel Bullaude en la posición de enganche que volvió a reflotar el entrenador Diego Martínez.

Interrogantes

Habiendo realizado todo el relevamiento pertinente, algunas dudas que esperamos se resuelvan en la vida inmediata de Boca Juniors:

¿El esquema predilecto de Martínez será 4-3-1-2 o 4-4-2? En el debut utilizó el primer dibujo, pero el técnico se inclinaría por el segundo esquema para enfrentar a Sarmiento de Junín este jueves (1/2).

En el debut utilizó el primer dibujo, pero el técnico se inclinaría por el segundo esquema para enfrentar a Sarmiento de Junín este jueves (1/2). ¿Es Bullaude el indicado para ocupar la posición de enganche? Por el momento le ha costado la responsabilidad de conducir y de crear ocasiones de gol.

Por el momento le ha costado la responsabilidad de conducir y de crear ocasiones de gol. El propio ex Godoy Cruz tiene contrato hasta el 30/6 de este año, ¿se puede proyectar un puesto tan importante como necesario -ya que Boca padece la creación de fútbol- con un jugador que está próximo a irse? ¿O se le piensa comprar el pase?

¿Se puede repetir a Lucas Janson como enganche? Cuando ingresó desde el banco en el duelo ante Platense no se lo vio cómodo en ese rol.

Cuando ingresó desde el banco en el duelo ante Platense no se lo vio cómodo en ese rol. ¿La hipotética llegada de Florentín está ligada al enlace? ¿O el Consejo de Fútbol junto a Martínez lo imaginan en otro sector del campo?

¿Cuándo termina el mercado de pases en Argentina?

Originalmente programado para concluir el 26 de enero a las 20 horas de Argentina, ahora trascendió que la ventana de transferencias se extenderá hasta el 2 de febrero en el mismo horario pautado.

En primera instancia, el cierre caía justo un día después del comienzo de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Ahora, con la modificación en el calendario, la finalización del libro de pases será justo entre la fecha 2 y fecha 3 del certamen.

