Julio Vaccari consiguió enamorar al paladar de Independiente

Más allá de si su experiencia es mucha o poca, hay algunas cuestiones interesantes. El hecho de acompañar a Marcelo Bielsa y luego a Gabriel Heinze no es algo menor. Ambos entrenadores tienen un idea de juego que prioriza lo ofensivo y la presión

Luego, el hecho de dirigir en Defensa y Justicia, tampoco es algo que se pueda pasar por alto. Los de Florencio Varela desde hace años buscan entrenadores jóvenes que prioricen el juego de ataque. Es decir, si nos basamos por el breve CV de Vaccari, encontramos un entrenador jóven pero con un paladar muy similar al de los hinchas de Independiente y así lo definió él también.

Declaraciones de Vaccari

La gente de Independiente es quizá, la más exigente en cuanto al paladar de todo el fútbol argentino. Si bien se le pueden dar algunos resultados, siempre priorizarán jugar de una manera en partícular y esto Vaccari lo tuvo muy claro en su presentación: "Estoy muy contento por estar acá. Mi manera de sentir el futbol y la idiosincrasia de esta Institución están muy emparentadas. Queremos salir a jugar en todas las canchas de la misma manera y que la gente esté bien representada. A la gente le quiero decir que van a ver un entrenador transparente y que en el corto plazo vamos a intentar manejar el juego en todas sus fases. Haremos todo lo posible para que ellos estén contentos de que nosotros estemos acá"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Mati_Martinez/status/1801278590647984620&partner=&hide_thread=false Vaccari “Los dirigentes no me dieron certezas de tener mercado de pases, pero si que van a tener todo el compromiso para que haya mercado”.



“La identidad de este club está muy emparentada por mi manera de sentir el fútbol”.



“Tenemos que darle a los chicos las herramientas… pic.twitter.com/MfWMUFih5D — Matias Martinez (@Mati_Martinez) June 13, 2024

Justamente esa exigencia es lo que lleva a veces a que algunos entrenadores se desgasten. En este caso, el ex Defensa y Justicia pareciera estar preparado para soportar esos pedidos. Dijo: "Me preparé toda la vida para esto. Me encanta sentir esa presión".

Algunas reacciones de los hinchas

En X, varios hinchas se expresaron respecto de la llegada de Julio Vaccari al Rojo. En su mayoría, se ven convencidos y apoyando la idea del nuevo entrenador.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ChrisLAlonso/status/1801280109623521730&partner=&hide_thread=false ¿Alguien más está así con la llegada de Vaccari? pic.twitter.com/zJtUeQlEWU — Christian Alonso (@ChrisLAlonso) June 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Sebas_Neman/status/1801298491085312300&partner=&hide_thread=false Cinco partidos. Como a todo proceso que empieza. Este tiene pinta de que será respetando historia e idiosincrasia de Independiente. Ojalá el técnico no se traicione a él mismo en búsqueda de resultados. Las formas son muy importantes acá. Empieza el camino para Julio Vaccari. pic.twitter.com/7HzN034v0a — Sebastian (@Sebas_Neman) June 13, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/nelsonlafit/status/1801280822411972741&partner=&hide_thread=false La conferencia de Vaccari me ilusionó. Perdón, soy fácil. — Nelson Lafit (@nelsonlafit) June 13, 2024

