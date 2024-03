Javier Mascherano sobre las posibilidades de que Ángel Di María vaya a los Juegos Olímpicos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GerGarciaGrova/status/1765114744464138452&partner=&hide_thread=false “Ángel Di María agradeció pero no tiene intención de ir a los JJOO de Paris. Lo hemos descartado, quiere darle lugar a los más jóvenes”.



Javier Mascherano, en @TyCSports. pic.twitter.com/Vkxico86n6 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) March 5, 2024

Tanto Messi como Di María, ya saben lo que es ganar una medalla de oro en un Juego Olímpico, ya que lo hicieron en Beijing 2008.

Más de la entrevista de Javier Mascherano

El entrenador de la sub-23, además habló de otros jugadores y mencionó lo que representa Emiliano Martínez en el fútbol actual y se refirió al jóven talento de River Plate, Franco Mastantuono.

Emiliano Martínez

Mascherano elogió enormemente al arquero campeón del mundo y no descartó en absoluto la posibilidad de que vaya a París: "En el caso de Dibu, estamos hablando de alguien que está entre los tres mejores arqueros del mundo. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta ese deseo que tiene de estar en los Juegos Olímpicos?"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1765074984924512730&partner=&hide_thread=false En diálogo exclusivo con TyC Sports, Mascherano se refirió al deseo de Dibu Martínez de disputar los Juegos Olímpicos:



"En el caso de Dibu, estamos hablando de alguien que está entre los tres mejores arqueros del mundo. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta ese deseo que tiene… pic.twitter.com/OEsDzL4f9J — TyC Sports (@TyCSports) March 5, 2024

Franco Mastantuono

El volante zurdo es la sensación del momento en River y el entrenador fue consultado sobre si es posibilidad de ir a los JJOO, no fue descartado y el ex Barcelona como jugador dijo: “Mastantuono tiene un potencial enorme. Lo pensamos para esta Sub 20 que se viene más allá de tener dos años menos, él en realidad entraría en la Sub 20 de 2027”.

