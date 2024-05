El Ogro Fabbiani en la lista de los que bancan a Martín Demichelis

Respecto a los silbidos dijo: "NO LO ENTIENDO. TODOS PIENSAN QUE VA A SUCEDER LO DE GALLARDO Y ES MUY DIFÍCIL REPETIRLO" y luego redobló la apuesta: "Si hoy lo echan de River, tiene más de 50 clubes para dirigir"

Previo a estos dichos, el entrenador de Deportivo Riestra había dicho en Olé : "Me encantaría fracasar como está fracasando Demichelis que está ganando todo, je. Me llama la atención porque es una persona muy preparada y muy humilde. Me llama la atención que le peguen tanto. " y en ESPN dijo: "Deseo que salga campeón de la Libertadores". El Ogro es un reconocido hincha de River y se expresa en consecuencia. Pero no es el único que declaró en favor del entrenador Millonario.

Otros que bancan a "Micho"

Enzo Fernández, Oscar Ruggeri, JJ López y el Burrito Ortega son algunas de las personas que bancaron al entrenador Millonario en los últimos días.

Enzo Fernández

En una nota con DSports, el volante del Chelsea y campeón del mundo con la Selección Argentina declaró: "Sigo a River, trato de verlo cuando puedo. Me gusta como juega River, la idea de Martín Demichelis, un River que va para adelante, que tiene la identidad que merece. Disfruto mucho de verlo”.

Óscar Ruggeri

El campeón del mundo con Selección y River, dijo en el programa de ESPN F90 este martes 14/5: "Me parece una locura. Si vos me decís que no se ve nada... Pero River está bien, es de locos esto... Gana, lleva por delante a un equipo... ¿qué es lo que quieren los hinchas? No entiendo qué es lo que buscan"

JJ López

Quien quedó condenado como el DT que se fue a la B Nacional con River en el año 2011, también brindó su opinión respecto al actual entrenador de la Banda hablando de que la gente tiene que apoyar para ganar competiciones importantes: “No entiendo los silbidos a Demichelis. Se perdió de vuelta la humildad. Coincido con el señor que dijo que son "viudas de Gallardo". Si toda la gente que va al estadio pone buena vibra para los jugadores y el CT, puede pasar algo importante".

Burrito Ortega

Uno de los ídolos más importantes en la historia de River, también pidió paciencia y se alejó de los silbidos en el Monumental: "Creo que está haciendo un gran trabajo, esperemos que los resultados lo acompañen. En el campeonato que ganó, pasó a todos por arriba. Ahora quizás los que generan juego y algunos delanteros bajaron un poco su nivel, por eso no logra un patrón de juego"

Lo cierto es que hasta el momento son más las personas del fútbol que salieron a bancarlo al entrenador de River que los que lo desfenestraron. Si bien se le pueden cuestionar algunas cosas a Demichelis, lo cierto es que obvtuvo un gran porcentaje de puntos desde que es DT Millonario y obtuvo también 3 títulos (Gallardo en el 2022 se fue sin salir campeón de nada ese año).

