Cristian Fabbiani chicaneó a San Lorenzo: "100 veces más jerarquía"

Incluso, el ex River, Lanús y Newell´s manifestó que “los que son los verdaderos hinchas de Riestra, para ellos y para la gente que maneja el club, es un logro histórico”. E insistió: “Hoy impusimos nuestro juego y San Lorenzo no nos pateó al arco. Me voy contento por eso”.

“La verdad es que para nosotros es un gusto ganarle a un equipo tan grande como San Lorenzo, la gente lo tomó como un clásico”, declaró el exatacante en el noticiero de ESPN.

Fabbiani también aseveró que “tanto los chicos como el club están viviendo un sueño y hay que aprovecharlo”.

Y completó en la misma línea: “La verdad que ganarle como se le ganó, que en casi 100 minutos no nos patearon al arco, quiere decir que el equipo va mejorando. Estamos en crecimiento en una Primera División que es muy difícil, más en lo que nos estamos jugando nosotros, que es el descenso”.

"LO VIVIMOS COMO UN CLÁSICO". Cristian Fabbiani habló en exclusiva con #SportsCenter y contó sus sensaciones del triunfo de Riestra ante el Ciclón. Además, afirmó que San Lorenzo "no pateó al arco".



pic.twitter.com/RX07BmmNHU — SportsCenter (@SC_ESPN) May 13, 2024

Un San Lorenzo sin luces cayó frente a Deportivo Riestra como visitante

San Lorenzo no pudo aprovechar el envión anímico del triunfo entre semana por Copa Libertadores y volvió a la derrota. Los dirigidos por Leandro Romagnoli cayeron 1 a 0 frente al débil pero batallador Deportivo Riestra en su debut en la Liga Profesional.

Una cancha en mal estado, un cielo gris, un clima frío, y dos equipos con pocas herramientas. El partido que protagonizaron el Malevo y el Cuervo fue ciertamente chato. Con escasas ideas en ambos conjuntos, el encuentro tuvo a la pelota demasiado tiempo en el aire y con pases que no llegaban correctamente a su destinatario.

San Lorenzo tenía la cabeza puesta en la Copa Libertadores

Una de las razones, seguramente, haya sido el equipo suplente con el que el elenco azulgrana salió a la cancha. Es que el entrenador tiene la cabeza puesta en el desafío que tendrá entresemana por Copa Libertadores. El próximo jueves, recibirá en el Nuevo Gasómetro a Liverpool, de Uruguay, en un duelo clave por la clasificación.

El equipo marcha tercero en el Grupo F, al que lidera cómodamente Palmeiras con 10 unidades. El resto, San Lorenzo, Independiente del Valle y Liverpool, suman 4 unidades y la chance de acceder a octavos está abierta para cualquiera.

Pero antes de llegar al jueves, San Lorenzo primero tenía que vencer a sus vecinos en el pequeño estadio Guillermo Laza. Riestra, comandado por Cristian Fabbiani como DT, intentaba dar vuelta la página de una Copa de la Liga en la que terminó penúltimo.

El próximo encuentro de Deportivo Riestra por la Liga Profesional será el lunes 20 ante Estudiantes, en La Plata. Antes, deberá enfrentarse a Newell´s por Copa Argentina, el próximo jueves. San Lorenzo, por su parte, tendrá el desafío ante Liverpool por Libertadores. Y el lunes siguiente, ya por la Liga Profesional, recibirá a Lanús en el Gasómetro.

Embed - RIESTRA 1 - 0 SAN LORENZO | Resumen del partido | #TorneoBetano 2024

