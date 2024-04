Boca vs Estudiantes: Las formaciones y el dato que favorece al Pincha

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, dio la lista con los 27 jugadores convocados, pero no tiene confirmado el equipo titular. Edwuin Cetré, delantero titular para Domínguez, no entrenó el sábado y el domingo con el resto del plantel por una molestia muscular y podría quedar afuera de la convocatoria. Si el colombiano no llega, el entrenador Pincharrata pondría en su lugar a Javier Correa y formaría un doble 9 en la delantera, junto con Guido Carrillo.