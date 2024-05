Alberto Márcico explotó contra Cristián Lema por el penal y la roja: "Bobo..."

ALBERTOMARCICOEXPLOTOCONTRACRISTIANLEMAPORELPENALYLAROJABOBOFOTO2.jpg Alberto Márcico, ex gloria y figura de Boca Juniors, disparó contra Cristián Lema por cometer penal y recibir la roja frente a Estudiantes de La Plata.

El fuerte análisis de Alberto Márcico tras la caída de Boca frente a Estudiantes

Por otro lado, Alberto Márcico dejó un análisis de la derrota por penales ante el “Pincha”: “Es increíble el partido que se le escapa. El año pasado (en la Copa Argentina) también, se lo habíamos dado vuelta con 10 jugadores y lo perdimos. Nos pasó otra vez lo mismo”. Para finalizar, Márcico se mostró optimista por el nivel del equipo: “Boca está varios escalones arriba de Estudiantes o Vélez, sin lugar a dudas. Tiene el mejor equipo titular del fútbol argentino, pero no tiene el recambio que tendría que tener. Boca no tiene que ir a protestarle al árbitro. Si juega al fútbol, se los come a todos los equipos”.