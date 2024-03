The Beatles lanzan su primer álbum 'Please Please Me': Un debut bastante acelerado

La magia detrás de las canciones

El álbum "Please Please Me" es una amalgama perfecta de canciones originales compuestas por John Lennon y Paul McCartney, así como versiones de canciones que habían estado tocando regularmente en sus presentaciones en vivo. Cada canción de ese disco captura la esencia única y el espíritu revolucionario de The Beatles en sus primeros días, como el optimismo contagioso de "I Saw Her Standing There" y la pura emoción de "Twist and Shout".